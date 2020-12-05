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Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт
Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт
Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:12
2020-12-05T14:33
владимир путин
италия
красноярск
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух стран в период пандемии коронавируса.Волонтер-итальянец Валерио, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России и уточнил, что это "тонкий намек".На ремарку Валерио о том, что его "сердце здесь", в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем"."Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием. У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией, с вашей родиной. И, кстати говоря, в условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром, обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать. И очень глубокие исторические связи между Италией и Россией", - рассказал президент, посоветовав Валерио в свободное время посетить другие города страны и увидеть, "какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля".
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владимир путин, италия, красноярск, общество

Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт

14:12 05.12.2020 (обновлено: 14:33 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух стран в период пандемии коронавируса.
Волонтер-итальянец Валерио, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России и уточнил, что это "тонкий намек".

"Тоньше не бывает", - среагировал Путин.

На ремарку Валерио о том, что его "сердце здесь", в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем".
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"Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием. У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией, с вашей родиной. И, кстати говоря, в условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром, обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать. И очень глубокие исторические связи между Италией и Россией", - рассказал президент, посоветовав Валерио в свободное время посетить другие города страны и увидеть, "какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля".
 
Владимир ПутинИталияКрасноярскОбщество
 
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