Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт
14:12 05.12.2020 (обновлено: 14:33 05.12.2020)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух стран в период пандемии коронавируса.
Волонтер-итальянец Валерио, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России и уточнил, что это "тонкий намек".
Путин пообещал итальянцу из Сибири российский паспорт. "Я не француз, и не актер, я простой итальянский преподаватель, но сильно мечтаю стать гражданином России. Это тонкий намек". "Тоньше не бывает", - отреагировал Путин. pic.twitter.com/rSVKd5oFQu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2020
"Тоньше не бывает", - среагировал Путин.
На ремарку Валерио о том, что его "сердце здесь", в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем".
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"Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием. У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией, с вашей родиной. И, кстати говоря, в условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром, обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать. И очень глубокие исторические связи между Италией и Россией", - рассказал президент, посоветовав Валерио в свободное время посетить другие города страны и увидеть, "какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля".