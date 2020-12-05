https://ria.ru/20201205/pasport-1587808216.html

Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт

Путин пообещал итальянцу из Красноярска российский паспорт

Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:12

2020-12-05T14:12

2020-12-05T14:33

владимир путин

италия

красноярск

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта итальянцу из Красноярска Валерио Занетти и отметил тесное сотрудничество двух стран в период пандемии коронавируса.Волонтер-итальянец Валерио, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020" рассказал, что мечтает стать гражданином России и уточнил, что это "тонкий намек".На ремарку Валерио о том, что его "сердце здесь", в России, президент отметил, что и российский "паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем"."Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием. У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией, с вашей родиной. И, кстати говоря, в условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром, обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать. И очень глубокие исторические связи между Италией и Россией", - рассказал президент, посоветовав Валерио в свободное время посетить другие города страны и увидеть, "какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля".

https://ria.ru/20201102/snouden-1582592104.html

италия

красноярск

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владимир путин, италия, красноярск, общество