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Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже
Полиция в Париже применила слезоточивый газ во время новой масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:35
2020-12-05T19:34
парламент франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ во время новой масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.Со стороны протестующих в стражей порядка летят камни и петарды, в толпе стали зажигать фейерверки.Нацсобрание 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Статья вызвала недовольство журналистских профсоюзов, которые опасаются, что это нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В нижней палате французского парламента решили переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации.Шествие началось в субботу от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 (17:00 мск) обстановка начала обостряться.В этот раз на митинге в Париже мобилизовано большое число полицейских и жандармов — ощутимо больше, чем в прошлую субботу. Сегодня протесты проходят и в других городах Франции. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.Документ должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции — в январе.
https://ria.ru/20201129/protest-1586877917.html
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
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Полицию в Париже обстреляли из фейерверков на акции протеста против закона "О глобальной безопасности"
Новая масштабная акция против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" проходит в Париже, в полицейских летят камни, петарды, полиция применила слезоточивый газ.
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парламент франции, франция, париж, в мире

Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Париже

17:35 05.12.2020 (обновлено: 19:34 05.12.2020)
 
© REUTERS / Gonzalo FuentesПолиция акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Полиция акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Полиция в Париже применила слезоточивый газ во время новой масштабной акции против 24-й статьи законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.
Со стороны протестующих в стражей порядка летят камни и петарды, в толпе стали зажигать фейерверки.
Нацсобрание 24 ноября приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", 24-я статья которого предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
Статья вызвала недовольство журналистских профсоюзов, которые опасаются, что это нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций. В нижней палате французского парламента решили переписать критикуемую статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению манифестации.
Шествие началось в субботу от Порт-де-Лила на востоке Парижа по направлению к площади Республики. В начале колонны шла большая группа людей в черном, которая обычно начинает беспорядки на мирной акции. К 15:00 (17:00 мск) обстановка начала обостряться.
В этот раз на митинге в Париже мобилизовано большое число полицейских и жандармов — ощутимо больше, чем в прошлую субботу. Сегодня протесты проходят и в других городах Франции. Предыдущие акции, в том числе 28 ноября, сопровождались масштабными беспорядками.
Документ должен поступить на рассмотрение сената — верхней палаты парламента Франции — в январе.
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