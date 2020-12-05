https://ria.ru/20201205/oruzhie-1587790455.html

Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса"

Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в Twitter травматический пистолет "Капрал" производства "Златмаша" — дочернего предприятия госкорпорации. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:10

2020-12-05T11:10

2020-12-05T15:54

роскосмос

дмитрий рогозин

безопасность

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в Twitter травматический пистолет "Капрал" производства "Златмаша" — дочернего предприятия госкорпорации."Капрал" создавали для сотрудников охранных структур. Его сделали на основе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр".Компактность оружия позволяет носить его скрыто в кобуре под одеждой."Златмаш" выпускает оружие с 1939-го. В линейке продуктов есть нарезное охотничье, боевое, служебное и пневматическое оружие.

https://ria.ru/20201202/rogozin-1587271564.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, дмитрий рогозин, безопасность