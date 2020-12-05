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Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса"
Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в Twitter травматический пистолет "Капрал" производства "Златмаша" — дочернего предприятия госкорпорации. РИА Новости, 05.12.2020
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роскосмос
дмитрий рогозин
безопасность
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в Twitter травматический пистолет "Капрал" производства "Златмаша" — дочернего предприятия госкорпорации."Капрал" создавали для сотрудников охранных структур. Его сделали на основе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр".Компактность оружия позволяет носить его скрыто в кобуре под одеждой."Златмаш" выпускает оружие с 1939-го. В линейке продуктов есть нарезное охотничье, боевое, служебное и пневматическое оружие.
https://ria.ru/20201202/rogozin-1587271564.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, безопасность

Рогозин представил стрелковое оружие производства "Роскосмоса"

11:10 05.12.2020 (обновлено: 15:54 05.12.2020)
 
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин показал в Twitter травматический пистолет "Капрал" производства "Златмаша" — дочернего предприятия госкорпорации.
"Капрал" создавали для сотрудников охранных структур. Его сделали на основе пистолета-пулемета ПП-91 "Кедр".
Компактность оружия позволяет носить его скрыто в кобуре под одеждой.
"Златмаш" выпускает оружие с 1939-го. В линейке продуктов есть нарезное охотничье, боевое, служебное и пневматическое оружие.
Дмитрий Рогозин с утра занимается практической стрельбой. Кадры тренировки - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 08:04
Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета
 
РоскосмосДмитрий РогозинБезопасность
 
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