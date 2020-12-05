Путин оценил работу системы образования в условиях ограничений
14:21 05.12.2020 (обновлено: 14:50 05.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. России оказалось легче наладить нормальный образовательный процесс в условиях вызванных пандемией коронавируса ограничений, чем в некоторых других странах, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече президента с добровольцами, которая состоялась в субботу по видеосвязи, участники затронули тему развития волонтерского образовательного движения. Путин упомянул, что генеральный секретарь ООН ранее обращал внимание на проблемы, которые порождает пандемия в сфере образования.
"Потому что очень трудно наладить в условиях ограничений нормальный учебный процесс. Для нашей страны это оказалось легче, чем для очень многих других стран, потому что выяснилось, что соответствующая техника, оборудование, соответствующее программное обеспечение у нас достигло такого уровня, что можно было его достаточно быстро доработать, переключить и использовать и для онлайн-образования, и для онлайн-медицины", - сказал он.
Наряду с этим и волонтерское движение в сфере образования - не малое дело, подчеркнул президент. "То, что вы делаете, - это чрезвычайно важный довесок, добавочка к тому, что делается со стороны государства", - обратился Путин к добровольцам.
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