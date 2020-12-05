https://ria.ru/20201205/nasledstvo-1587773664.html

Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро

Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро

Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:43

2020-12-05T03:43

2020-12-05T03:43

гессен

германия

в мире

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей – Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте местного муниципалитета.Наследство состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества.Бургомистр коммуны Бернд Хайне признался в интервью изданию Hessenschau, что не сперва не поверил в размер пожертвованной суммы. "Сначала я подумал, что пропала запятая", - сказал он.Хайне добавил, что деньги пойдут на общественные объекты и инфраструктуру, в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.Рената Ведель перебралась в Вальдсольмс вместе с мужем Альфредом в 1975 году. После смерти супруга в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.

https://ria.ru/20201107/nasledstvo-1583510649.html

гессен

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гессен, германия, в мире