https://ria.ru/20201205/nasledstvo-1587773664.html
Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро
Пенсионерка оставила соседям шесть миллионов евро
Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:43
2020-12-05T03:43
2020-12-05T03:43
гессен
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_526cc005f62e381ea4429ab8d5f02224.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей – Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте местного муниципалитета.Наследство состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества.Бургомистр коммуны Бернд Хайне признался в интервью изданию Hessenschau, что не сперва не поверил в размер пожертвованной суммы. "Сначала я подумал, что пропала запятая", - сказал он.Хайне добавил, что деньги пойдут на общественные объекты и инфраструктуру, в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.Рената Ведель перебралась в Вальдсольмс вместе с мужем Альфредом в 1975 году. После смерти супруга в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.
https://ria.ru/20201107/nasledstvo-1583510649.html
гессен
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40486/71/404867180_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_71fe162995417d04f2562fd9925aefdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гессен, германия, в мире
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Жительница небольшого округа Вальдсольмс в немецком Гессене
Рената Ведель, умершая в прошлом году, завещала жителям своей общины 6,2 миллиона евро (около 550 миллионов рублей – Прим. ред.). Об этом сообщается на сайте
местного муниципалитета.
Наследство состоит из банковского счета, акций, ценностей, дома и имущества.
Бургомистр коммуны Бернд Хайне признался в интервью изданию Hessenschau
, что не сперва не поверил в размер пожертвованной суммы. "Сначала я подумал, что пропала запятая", - сказал он.
Хайне добавил, что деньги пойдут на общественные объекты и инфраструктуру, в том числе велосипедные дорожки, бассейн, детские сады и тому подобное.
Рената Ведель перебралась в Вальдсольмс вместе с мужем Альфредом в 1975 году. После смерти супруга в 2016 году она жила в доме престарелых во Франкфурте и умерла в декабре 2019-го в 81-летнем возрасте.