https://ria.ru/20201205/muzykant-1587786489.html

Российский пианист играл девять часов без пауз в честь короля Таиланда

Российский пианист играл девять часов без пауз в честь короля Таиланда

Российский пианист Иван Шарапов сыграл в пятницу в Бангкоке свой третий за последние четыре года многочасовой музыкальный марафон, который в этот раз был... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:31

2020-12-05T10:31

2020-12-05T10:31

культура

маха ватчиралонгкон

рама ix (пхумипхон адулъядет)

сергей рахманинов

чайковский

бангкок

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152542/03/1525420331_0:167:3265:2003_1400x0_80_0_0_aeaf94a79a338c0c2078f2054b7f600b.jpg

БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости, Евгений Беленький. Российский пианист Иван Шарапов сыграл в пятницу в Бангкоке свой третий за последние четыре года многочасовой музыкальный марафон, который в этот раз был посвящен памяти короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета Великого (Рамы IX), скончавшегося в 2016 году, которому в субботу исполнилось бы 93 года.Концерт, прошедший в главном холле художественного выставочно-торгового центра River City на берегу реки Чаопрайя в Бангкоке при поддержке самого ТЦ, компании Yamaha и посольства России в Таиланде, назывался "Отцу нации".Перед началом девятичасового марафона музыкант, с 2015 года живущий и работающий в Таиланде, рассказал РИА Новости о том, как возникла идея музыкальных марафонов, и как он готовится к этим многочасовым концертам."Все случилось в конце 2016 года, когда скончался король Рама IX, Пхумипхон Адулъядет Великий, царствовавший в Таиланде 70 лет. Я увидел, с какой скорбью и с каким ощущением личного горя люди оплакивали его уход, и подумал, что от русского сообщества в Таиланде, которое здесь довольно большое, мы тоже можем и должны внести какой-то вклад благодарности за все то, что сделал этот человек для своей страны, и за то, что он сделал эту страну такой, какая она есть – страной, в которой приятно жить, приятно отдыхать и приятно трудиться", - сказал агентству пианист.Идея марафона пришла сразу, вспоминает он."Начал думать над тем, что должно быть в репертуаре такого марафона. К сожалению, я только недавно на тот момент узнал, что король писал музыку, и тогда возникла идея что-то из этой музыки посмотреть, поиграть, сделать свои обработки. Я все нашел, отобрал то, что больше всего тронуло душу, и начал над этими произведениями работать", - рассказывает Шарапов.После этого, по словам музыканта, возникла и оптимальная структура марафона, которая сохранилась во втором, и сохраняется в третьем концерте длиною в день: каждый новый час марафона открывается музыкой Его Величества, затем следуют произведения Рахманинова, Шопена, Чайковского, русская народная песня, мировая эстрада и так далее, не повторяясь."В 2017 году это был первый марафон, 9 часов. Готовился к нему и физически, и морально, и музыкально. С утра бегал, причем бегал подолгу на открытом воздухе, а не на тренажере. Человек по природе ленив, а ведь тренажер можно выключить, когда чувствуешь усталость, и уйти домой. И тогда все, ты сошел с дистанции", - объясняет музыкант."Когда бежишь на открытом воздухе в Таиланде, на жаре, и тебе надо будет потом еще добежать обратно, у тебя нет другого выхода, кроме продолжения бега. Бег был, скорее, упражнением для силы воли, чем средством улучшения физического состояния", - рассказывает Шарапов."Помимо этого, естественно, подолгу играл на инструменте дома, по три – четыре часа в день без перерыва. Это тоже помогало преодолевать инерцию, усталость, и давало понимание того, как я буду соединять те или иные музыкальные произведения, переходить от одного к другому, как буду переходить из часа в час", - говорит он.Музыкант готовился к первому марафону около четырех месяцев."Сначала не было четкого понимания даты марафона, но постепенно стало ясно, что играть надо в первую годовщину кончины Его Величества", - вспоминает россиянин.Первый марафон Ивана Шарапова прошел в River City в октябре 2017 года. Второй, десятичасовой марафон, который проходил 26 июля 2018 года, музыкант посвятил новому таиландскому монарху, сыну короля Пхумипхона Адулъядета, королю Маха Ватчиралонгкону (Раме Х), День рождения которого впервые широко отмечался в Таиланде 28 июля 2018 года, через несколько месяцев после окончания национального траура по его отцу."Готовиться ко второму марафону было, на самом деле, не легче, а тяжелее, чем к первому, и не только потому, что он был на час дольше первого", - говорит Шарапов."Повод был другой, и, поскольку это был веселый повод, День рождения монарха, то и музыка должна была быть более быстрая, светлая. Так что, не скажу, что было легче. Было сложно, и сложности были другие, новые. Но, конечно, опыт первого марафона помог, он дал понимание главного: что я в принципе могу это сделать", - говорит музыкант."Конечно, бывали моменты, когда приходится играть через "не могу". Например, как раз на втором марафоне, десятичасовом, шестой и седьмой час игры я вообще не помню. Продолжал играть, все шло внешне нормально, согласно программе, но играть было очень непросто. Так получилось, что накануне мне было очень трудно уснуть, и это сказалось, видимо, на моем самочувствии", - рассказывает пианист."Но ведь все марафоны, наверно, как раз и есть то самое через "не могу", и этого, как мне кажется, требуют обстоятельства такого проекта. И потом, после через "не могу" всегда приходит ощущение счастья, радости за свою работу", - говорит он."Мне очень приятно, что нашлись люди, готовые мне помочь эти задумки воплотить в жизнь. Честно сказать, многие мне говорили еще на стадии подготовки первого марафона, что это безумие, и что это невозможно. Тогда-то я и решил, что нужно обязательно это сделать", - вспоминает музыкант.В пятницу, на третьем марафоне, Шарапов снова открывал каждый новый час музыкальным произведением короля Рамы IX, талантливого композитора, оставившего миру около 100 музыкальных произведений и несколько сотен аранжировок собственных сочинений и музыки других авторов."В этот раз это другие мелодии, сочиненные королем Рамой IX, не те, которыми открывался каждый час в марафонах 2017 и 2018 годов, и этих мелодий в нынешнем марафоне стало больше, я их играю в этот раз не только в начале каждого часа, но и в середине", - сказал РИА Новости Шарапов."Вообще музыка в этот раз, в третьем марафоне, смешанная. Есть веселые, светлые произведения, но есть и торжественные, и задумчивые, и печальные – словом, такие, исполнением которых мы отдаем дань памяти по-настоящему великого человека, мудрого лидера, и еще и прекрасного композитора, короля Пхумипхона Адулъядета, в его День рождения", - подытожил российский музыкант.Король Пхумипхон Адулъядет (Рама IX), царствовавший в Таиланде с 1946 по 2016 год, пользовался высочайшим авторитетом и любовью населения. Многосторонне талантливый, и так же многосторонне образованный, монарх внес значительный реальный вклад в развитие страны: под его личным руководством и во многом его усилиями в Таиланде было создано и развито молочное животноводство, ранее не существовавшее в королевстве, и благодаря этому была налажена система поставок молока во все школы страны. Король Пхумипхон также разработал общенациональную систему ирригации и руководил ее строительством. Эта система, а также инициированные королем исследования в области повышения урожайности риса, за считанные десятилетия вывели Таиланд на первые места в мире по экспорту этой зерновой культуры. Монарх спонсировал с помощью королевских благотворительных проектов развитие инфраструктуры в отдаленных и горных районах страны, а также инициировал и годами осуществлял программы по повышению благосостояния беднейших слоев населения Таиланда. Не вмешиваясь в политику, конституционный монарх неоднократно пользовался своим авторитетом, чтобы предотвратить или прекратить кровопролитие, возникавшее по политическим причинам.Король Пхумипхон был также талантливым художником и мастером фотографии, но музыка всегда оставалась его самым любимым занятием. Монарх играл на нескольких музыкальных инструментах, включая саксофон, кларнет и фортепиано, исполнял и писал джазовую музыку, песни (часто на собственные слова), произведения для симфонических оркестров и аранжировки известных музыкальных произведений.

https://ria.ru/20201202/gmii-1587321854.html

https://ria.ru/20201125/grammy-1586224556.html

https://ria.ru/20201102/tailand-1582595402.html

https://ria.ru/20201008/muzyka-1578840431.html

https://ria.ru/20200509/1571200009.html

чайковский

бангкок

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маха ватчиралонгкон, рама ix (пхумипхон адулъядет), сергей рахманинов, чайковский, бангкок, таиланд