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В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз
В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз
Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:05
2020-12-05T13:42
следственный комитет россии (ск рф)
магадан
магаданская область
якутск
происшествия
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МАГАДАН, 5 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУ СК по Якутии.Молодые люди выехали из Якутска в направлении Магадана по трассе "Колыма" 28 ноября. С тех пор они не выходили на связь с родственниками, их объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры."В 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение — больницу Оймяконского района", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ночью при температуре около минус 50 градусов молодые люди сбились с пути.Следователи начали проверку.
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следственный комитет россии (ск рф), магадан, магаданская область, якутск, происшествия

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

11:05 05.12.2020 (обновлено: 13:42 05.12.2020)
 
© Фото : СУ СК по ЯкутииНа месте обнаружения автомобиля Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которого находились двое молодых людей
На месте обнаружения автомобиля Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которого находились двое молодых людей - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : СУ СК по Якутии
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МАГАДАН, 5 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУ СК по Якутии.
Молодые люди выехали из Якутска в направлении Магадана по трассе "Колыма" 28 ноября. С тех пор они не выходили на связь с родственниками, их объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры.
"В 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение — больницу Оймяконского района", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ночью при температуре около минус 50 градусов молодые люди сбились с пути.
Следователи начали проверку.
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