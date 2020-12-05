https://ria.ru/20201205/moroz-1587789812.html

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

В Якутии мужчина насмерть замерз в машине в пятидесятиградусный мороз

Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:05

2020-12-05T11:05

2020-12-05T13:42

следственный комитет россии (ск рф)

магадан

магаданская область

якутск

происшествия

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МАГАДАН, 5 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Машина с двумя пропавшими 18-летними юношами из Магаданской области обнаружена в 120 километрах от якутского села Томтор: один из них погиб от холода, другой в тяжелом состоянии госпитализирован, сообщает СУ СК по Якутии.Молодые люди выехали из Якутска в направлении Магадана по трассе "Колыма" 28 ноября. С тех пор они не выходили на связь с родственниками, их объявили в розыск, к поиску подключились волонтеры."В 120 километрах от села Томтор Оймяконского района участковым уполномоченным обнаружена автомашина Toyota Chaser с поврежденным радиатором, в салоне которой находились двое молодых людей. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения в настоящее время транспортируют в ближайшее медицинское учреждение — больницу Оймяконского района", — говорится в сообщении.По предварительным данным, ночью при температуре около минус 50 градусов молодые люди сбились с пути.Следователи начали проверку.

https://ria.ru/20201204/pogoda-1587600254.html

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следственный комитет россии (ск рф), магадан, магаданская область, якутск, происшествия