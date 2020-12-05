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Российская актриса перед полетом на МКС выберет цвет одежды и нашивки
Российская актриса перед полетом на МКС выберет цвет одежды и нашивки
Российская актриса, которой предстоит отправиться на МКС для съемок художественного фильма, сможет выбрать цвет летного костюма и другой одежды, которой будет... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T03:04
2020-12-05T03:04
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россия
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская актриса, которой предстоит отправиться на МКС для съемок художественного фильма, сможет выбрать цвет летного костюма и другой одежды, которой будет пользоваться в космосе, а также места нанесения нашивки своей экспедиции, рассказала РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.Сейчас идет процесс ликвидации компании "Кентавр-Наука", которая занимается производством одежды для космонавтов. Сотрудники и производство будут переданы под крыло ИМБП, который продолжит выпуск космической формы.Как рассказали РИА Новости в компании "Кентавр-Наука", переход производства в ведение ИМБП не скажется на ассортименте. Актриса, как и все предыдущие участники космических полетов, профессиональные космонавты и астронавты, которые заказывали летные комбинезоны и белье перед полетом в космос, сможет выбрать дизайн, цвета, фактуру ткани."Без проблем, пусть заказывают. Мы всегда на все готовы", - сказали в компании.Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал решили снять первый художественный фильм в космосе. Объявлен отбор актрисы, которая в октябре 2021 года отправится на МКС. Из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год РИА Новости стало известно, что вместе с актрисой может отправиться еще один непрофессиональный космонавт.Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и NASA.
https://ria.ru/20201203/mks-1587439759.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Российская актриса перед полетом на МКС выберет цвет одежды и нашивки

03:04 05.12.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская актриса, которой предстоит отправиться на МКС для съемок художественного фильма, сможет выбрать цвет летного костюма и другой одежды, которой будет пользоваться в космосе, а также места нанесения нашивки своей экспедиции, рассказала РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.
Сейчас идет процесс ликвидации компании "Кентавр-Наука", которая занимается производством одежды для космонавтов. Сотрудники и производство будут переданы под крыло ИМБП, который продолжит выпуск космической формы.
"В ассортименте изделий "Кентавр-Науки" есть одежда и женская, и мужская. Например, шьется полетный комбинезон, по пожеланию космонавта при примерках форма может быть сшита определенных сочетаний цветов или нашиты какие-то определенные эмблемы. То же касается ассортимента женского белья. Если будут пожелания, то они, по всей видимости, в соответствии с возможностями нашей промышленности будут выполнены", - сказала Ярманова.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Как рассказали РИА Новости в компании "Кентавр-Наука", переход производства в ведение ИМБП не скажется на ассортименте. Актриса, как и все предыдущие участники космических полетов, профессиональные космонавты и астронавты, которые заказывали летные комбинезоны и белье перед полетом в космос, сможет выбрать дизайн, цвета, фактуру ткани.
"Без проблем, пусть заказывают. Мы всегда на все готовы", - сказали в компании.
Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал решили снять первый художественный фильм в космосе. Объявлен отбор актрисы, которая в октябре 2021 года отправится на МКС. Из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год РИА Новости стало известно, что вместе с актрисой может отправиться еще один непрофессиональный космонавт.
Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и NASA.
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Хочу стать космонавтомРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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