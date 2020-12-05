https://ria.ru/20201205/mks-1587772751.html

Российская актриса перед полетом на МКС выберет цвет одежды и нашивки

Российская актриса перед полетом на МКС выберет цвет одежды и нашивки

Российская актриса, которой предстоит отправиться на МКС для съемок художественного фильма, сможет выбрать цвет летного костюма и другой одежды, которой будет... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:04

2020-12-05T03:04

2020-12-05T03:04

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская актриса, которой предстоит отправиться на МКС для съемок художественного фильма, сможет выбрать цвет летного костюма и другой одежды, которой будет пользоваться в космосе, а также места нанесения нашивки своей экспедиции, рассказала РИА Новости заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Евгения Ярманова.Сейчас идет процесс ликвидации компании "Кентавр-Наука", которая занимается производством одежды для космонавтов. Сотрудники и производство будут переданы под крыло ИМБП, который продолжит выпуск космической формы.Как рассказали РИА Новости в компании "Кентавр-Наука", переход производства в ведение ИМБП не скажется на ассортименте. Актриса, как и все предыдущие участники космических полетов, профессиональные космонавты и астронавты, которые заказывали летные комбинезоны и белье перед полетом в космос, сможет выбрать дизайн, цвета, фактуру ткани."Без проблем, пусть заказывают. Мы всегда на все готовы", - сказали в компании.Ранее стало известно, что "Роскосмос" и Первый канал решили снять первый художественный фильм в космосе. Объявлен отбор актрисы, которая в октябре 2021 года отправится на МКС. Из предварительной программы полетов на МКС на 2021 год РИА Новости стало известно, что вместе с актрисой может отправиться еще один непрофессиональный космонавт.Сообщение о съемках этого фильма появилось спустя полгода после того, как о съемках своего фильма на МКС примерно в то же время объявил актер Том Круз. Ему оказывают помощь глава SpaceX Илон Маск и NASA.

https://ria.ru/20201203/mks-1587439759.html

https://ria.ru/20201201/zhazhda-1587149243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука