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В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший
В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший
Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение, что машина провалилась под лед на озере Свято в Навашине поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца в субботу в 02.54."Немедленно на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. По прибытию установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автомобиле находились два человека."Один из них смог самостоятельно выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения", - информируют спасатели.
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нижегородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший

11:30 05.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение, что машина провалилась под лед на озере Свято в Навашине поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца в субботу в 02.54.
"Немедленно на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. По прибытию установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобиле находились два человека.
"Один из них смог самостоятельно выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения", - информируют спасатели.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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