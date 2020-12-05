https://ria.ru/20201205/mashina-1587791869.html
В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший
В Нижегородской области машина провалилась под лед, есть погибший
Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение, что машина провалилась под лед на озере Свято в Навашине поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца в субботу в 02.54."Немедленно на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. По прибытию установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился", - говорится в сообщении.Отмечается, что в автомобиле находились два человека."Один из них смог самостоятельно выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения", - информируют спасатели.
https://ria.ru/20201204/podrostok-1587719780.html
нижегородская область
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости.
Один человек погиб, ещё один спасся из машины, провалившейся под лёд в Нижегородской области
, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС
.
Сообщение, что машина провалилась под лед на озере Свято в Навашине поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу от очевидца в субботу в 02.54.
"Немедленно на место происшествия были направлены службы экстренного реагирования. По прибытию установлено, что автомобиль УАЗ в темное время суток выехал на тонкий лед. Толщина льда оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины, автомобиль провалился", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобиле находились два человека.
"Один из них смог самостоятельно выбраться на лед, добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения", - информируют спасатели.