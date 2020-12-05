Красота по-голливудски: "Манк" — последний фильм из старых добрых времен
© NetflixКадр из фильма "Манк"
© Netflix
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Легендарный Дэвид Финчер впервые в карьере выпустил фильм сразу на стриминге, минуя широкий кинопрокат. Лента "Манк" о голливудском сценаристе — также первый опыт режиссера в жанре кино о кино. Что перед просмотром надо знать о Хермане Манкевиче и почему этот фильм — одна из последних возможностей насладиться старыми добрыми временами кинематографа — в материале РИА Новости.
Вспомним, кто такой Финчер
Режиссер Дэвид Финчер — последний герой кинематографа. Со времен "Чужого 3" в его фильмографии не было ни единого промаха. Не имеет смысла напоминать о "Бойцовском клубе", "Игре", "Социальной сети", "Исчезнувшей" — как минимум потому, что об этих фильмах никто и не забывал.
Недавно Финчер окончательно мигрировал с больших экранов в онлайн. Все его проекты за последние шесть лет выходят только на Netflix. Последующие окажутся там же — недавно режиссер подписал эксклюзивный контракт. Сериалы "Карточный домик" (там он продюсер), "Охотник за разумом", анимационный альманах "Любовь. Смерть. Роботы" — и вот теперь полнометражный "Манк". Этот фильм впервые в его карьере вышел сразу на стриминге, а еще он же — первый опыт Финчера в специфическом жанре кино о кино.
© 20th Century FoxКадр из фильма "Бойцовский клуб" (Fight Club)
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Кадр из фильма "Бойцовский клуб" (Fight Club)
© 20th Century Fox
© Media Rights Capital (2013)Кадр из телесериала "Карточный домик"
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Кадр из телесериала "Карточный домик"
© Media Rights Capital (2013)
© NetFlix (2017-2019)Кадр из сериала "Охотник за разумом"
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Кадр из сериала "Охотник за разумом"
© NetFlix (2017-2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Бойцовский клуб" (Fight Club)
© 20th Century Fox
2 из 3
Кадр из телесериала "Карточный домик"
© Media Rights Capital (2013)
3 из 3
Кадр из сериала "Охотник за разумом"
© NetFlix (2017-2019)
Кем был Манк
Манк — Херман Джейкоб Манкевич, американский сценарист, лауреат единственного "Оскара" за свою последнюю и лучшую работу, "Гражданина Кейна" 1941 года. Это дебютная и опять же важнейшая картина Орсона Уэллса, которого привыкли считать самобытным автором, умеющим буквально все. Правда, ничего более примечательного, чем "Кейн", ему так и не удалось снять. И сегодня есть мнение, что именно благодаря сценарию Манкевича все так хорошо получилось.
© NetflixКадр из фильма "Манк"
© Netflix
Кадр из фильма "Манк"
Впрочем, предварительный просмотр "Гражданина Кейна" навряд ли сильно изменит для зрителя впечатление от "Манка". Пусть сюжет фильма Финчера и построен вокруг истории создания конкретной ленты, но все же картина куда шире, чем может показаться.
"Гражданин Кейн" — о чем кино
Вот краткая справка для тех, кто не видел величайший фильм в истории. Это не частное мнение: картина остается на первых строчках рейтингов критиков уже много десятилетий. Там изложена судьба мрачного, сломленного человека, который в первой же сцене умирает в собственном готичном имении-замке со словами: "Бутон розы". Зритель узнает о превращении из амбициозного юноши в опереточного злодея из рассказов многих его знакомых.
© Фото : RKO Radio Pictures. 1941Орсон Уэллс в фильме "Гражданин Кейн"
© Фото : RKO Radio Pictures. 1941
Орсон Уэллс в фильме "Гражданин Кейн"
Фактически "Гражданин Кейн" — такое же свидетельство очередного стороннего наблюдателя, самого Манкевича. Он годами следил за жизнью Дэмьена Хёрста, одного из известнейших газетчиков в истории, который и стал прототипом главного героя.
Сюжет без спойлеров
© NetflixКадр из фильма "Манк"
© Netflix
Кадр из фильма "Манк"
"Манк" — исчерпывающая биография Манкевича, умершего всего в 55 лет, описание столкновений с Хёрстом, отношений с Орсоном Уэллсом, других эпизодов из жизни. В центре сюжета — тот период, когда Манк со сломанной в автокатастрофе ногой, изнывая от собственного алкоголизма, на отдаленной даче в компании немки-медсестры и стенографистки несколько недель мучительно писал сценарий "Гражданина Кейна". В его горячечном сознании всплывают картины из прошлого, взаимоотношения с властью, голливудскими студиями.
Главное, что тяготит несчастного героя, — неизбежный в искусстве авторский компромисс. Он годами редактировал чужие сценарии без упоминаний в титрах — только деньги, ничего личного — и уже в зрелом возрасте впервые борется за собственное видение с Уэллсом и продюсерами.
Роль Манка блистательно сыграл Гэри Олдман. Созданный образ рано состарившегося сорокалетнего саркастичного талантливого мужчины себе на уме здесь напоминает о его оскаровской роли Уинстона Черчилля в "Темных временах".
Эстетическая фишка
Фильм выходит в непростой период: гигантские серебристые экраны, дарившие многим поколениям великую иллюзию, потеряли для аудитории всякую привлекательность. Киносети близки к закрытию из-за карантинных ограничений и запретов. И сейчас Финчер старается прыгнуть выше головы: хочет подарить обладателям телевизоров, ноутбуков и телефонов то впечатление от кино, которое было у посетителей кинотеатров более полувека назад.
Несмотря на то что "Манк" снят на "цифру", эта картина тщательно стилизована: черно-белое изображение, на компьютере нарисовали пленочные царапинки, весь звук записан на старые микрофоны. Все это старание не эстетства ради, а генерального посыла для.
Фильм как в старые времена
© NetflixВо время съемок фильма "Манк"
© Netflix
Во время съемок фильма "Манк"
Все мотивы Манкевича поданы в ленте не "в лоб". Кажется, что дело здесь вообще не в главном герое, который, конечно, умный и талантливый, но все же один из многих, кого задавил голливудский молох. Авторские терзания, давление дедлайнов, жестокость индустрии — все это не новые темы для кино.
В самой последней сцене Манкевича, держащего в руках заслуженный "Оскар", спрашивают, почему Уэллс указан в титрах как соавтор сценария "Гражданина Кейна". Он отвечает: "Это магия кино". Именно ради воплощения этой магии в жизнь и снята картина "Манк", наверное, не самая мощная из работ Финчера, но все же своевременная и примечательная.
Она возвращает любителей кинематографа как искусства в прошлое, потому что в настоящем кино — одно расстройство, а будущего у него может и не быть.
Так приятно в кои-то веки посмотреть просто фильм, без претензий на остросоциальный подтекст, без чрезмерного авторского эго — такие картины снимали раньше, в старые добрые времена. Чистое дистилированное cinema — давайте же радоваться хотя бы этому, пока осталась возможность, одна из последних.