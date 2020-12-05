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Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день
Четыре мандарина можно съедать в день, причем есть их нужно вместе с белыми прожилками, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T06:07
2020-12-05T06:07
россия
общество
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Четыре мандарина можно съедать в день, причем есть их нужно вместе с белыми прожилками, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С, при этом калорийность мандаринов низкая, рассказали опрошенные РИА Новости врачи."Четыре мандарина", - сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева, отвечая на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день.В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.Мандарины содержат достаточно большое количество витамина С, помимо этого в них есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10-15 витаминов и минеральных веществ, пояснила Бурляева.По ее словам, мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это для людей страдающих сахарным диабетом, уточнила врач.Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, отметила Бурляева. Чаще всего аллергическая реакция возникает на масла, которые содержатся в кожице мандарина, в таком случае, если человеку предложить уже очищенный фрукт, то возможно, части аллергических реакций можно будет избежать, подчеркнула диетолог.В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.
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россия, общество

Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

06:07 05.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВитрина с мандаринами
Витрина с мандаринами - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Четыре мандарина можно съедать в день, причем есть их нужно вместе с белыми прожилками, в целом фрукт полезен, в нем содержится большое количество витамина С, при этом калорийность мандаринов низкая, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
"Четыре мандарина", - сказала врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева, отвечая на вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день.
В свою очередь врач-терапевт, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.
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Диетолог объяснила, почему не стоит есть мандарины на голодный желудок
Мандарины содержат достаточно большое количество витамина С, помимо этого в них есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10-15 витаминов и минеральных веществ, пояснила Бурляева.
По ее словам, мандарины можно и нужно есть с белыми прожилками, так как это клетчатка, она поможет нормализовать усвоение простых углеводов. Особенно полезно это для людей страдающих сахарным диабетом, уточнила врач.
Противопоказаны мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, отметила Бурляева. Чаще всего аллергическая реакция возникает на масла, которые содержатся в кожице мандарина, в таком случае, если человеку предложить уже очищенный фрукт, то возможно, части аллергических реакций можно будет избежать, подчеркнула диетолог.
В целом мандарины можно употреблять в течение всего дня, но только не на голодный желудок, следует помнить, что все должно быть в умеренном количестве, добавила Бурляева.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 26.12.2018
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