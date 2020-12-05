https://ria.ru/20201205/lekarstva-1587815776.html
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:33
2020-12-05T15:33
2020-12-05T16:08
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коронавирусы
михаил мурашко
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распространение нового коронавируса
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Для лечения пациентов с COVID-19 Минздрав одобрил шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивира, умифеновира.На эти цели из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.По оценке Минздрава, бесплатные препараты в регионах получат более 640 тысяч амбулаторных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/covid-1587808465.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество