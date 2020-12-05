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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/lekarstva-1587815776.html
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19
Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:33
2020-12-05T16:08
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Для лечения пациентов с&nbsp;COVID-19 Минздрав одобрил шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты&nbsp;интерферона-альфа, а также ремдесивира, умифеновира.На эти цели из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.По оценке Минздрава, бесплатные препараты в регионах получат более 640 тысяч амбулаторных пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, общество

Правительство продлило выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

15:33 05.12.2020 (обновлено: 16:08 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрепарат от COVID-19 "Арепливир" в аптеке Боско в Москве
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств заразившихся коронавирусом, которые лечатся дома, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Для лечения пациентов с COVID-19 Минздрав одобрил шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивира, умифеновира.
На эти цели из федерального бюджета выделили 5 миллиардов рублей.
По оценке Минздрава, бесплатные препараты в регионах получат более 640 тысяч амбулаторных пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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