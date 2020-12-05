https://ria.ru/20201205/krym-1587819657.html
Австрийский архитектор высмеял санкции Киева из-за работы в Крыму
Австрийский архитектор высмеял санкции Киева из-за работы в Крыму
Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил, что участие компании в строительстве оперного театра в Севастополе не... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:05
2020-12-05T16:05
2020-12-05T17:22
александр щерба
мид украины
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владимир путин
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севастополь
оон
киев
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ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Руководитель австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольф Прикс заявил, что участие компании в строительстве оперного театра в Севастополе не нарушает правил Евросоюза, поэтому угроз Киева она не боится."Слово "культура" в этих санкциях не упоминается, поэтому культурные объекты под них не подпадают", — заявил Прикс агентству APA.Говоря об угрозе санкций, архитектор отметил, что не планирует "ехать в отпуск в Чернобыль".Ранее украинская прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей бюро. Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что призвал Прикса "не разрушать свою репутацию", и сказал, что Киев будет добиваться санкций, если компания не выйдет из проекта.Министерство иностранных дел Австрии пока не прокомментировало ситуацию.Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20201205/krym-1587802462.html
https://ria.ru/20201204/krym-1587638839.html
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александр щерба, мид украины, евросоюз, владимир путин, австрия, севастополь, оон, киев