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На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму
На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму
Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:18
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КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев."Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", — написал он в фейсбуке.По словам Макеева, руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится "от клейма карманного архитектора Кремля".Дипломат сообщил, что Киев будет добиваться санкций против Coop Himmelblau.Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что общался с Приксом и призывал его "не разрушать свою репутацию". Он также призвал украинский бизнес отказаться от любых проектов с этим бюро.Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20201202/krym-1587424120.html
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александр щерба, мид украины, австрия, севастополь, оон, киев

На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму

13:18 05.12.2020 (обновлено: 15:23 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев.
"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", — написал он в фейсбуке.
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Австрийский архитектор резко ответил на критику из-за работы в Крыму
По словам Макеева, руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится "от клейма карманного архитектора Кремля".
Дипломат сообщил, что Киев будет добиваться санкций против Coop Himmelblau.
Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что общался с Приксом и призывал его "не разрушать свою репутацию". Он также призвал украинский бизнес отказаться от любых проектов с этим бюро.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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