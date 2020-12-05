https://ria.ru/20201205/krym-1587802462.html

На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму

На Украине возбудили дело против австрийской компании за работу в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:18

2020-12-05T13:18

2020-12-05T15:23

александр щерба

мид украины

австрия

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оон

киев

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КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины возбудила уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвует в строительстве оперного театра в Севастополе, сообщил спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев."Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", — написал он в фейсбуке.По словам Макеева, руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится "от клейма карманного архитектора Кремля".Дипломат сообщил, что Киев будет добиваться санкций против Coop Himmelblau.Ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, что общался с Приксом и призывал его "не разрушать свою репутацию". Он также призвал украинский бизнес отказаться от любых проектов с этим бюро.Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

https://ria.ru/20201202/krym-1587424120.html

https://ria.ru/20201204/krym-1587698899.html

австрия

севастополь

киев

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александр щерба, мид украины, австрия, севастополь, оон, киев