https://ria.ru/20201205/krakh-operatsii-tayfun-kak-sovetskaya-armiya-pereshla-v-kontrnastuplenie-1587777397.html
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2020-12-05T07:58
2020-12-05T07:58
2020-12-05T07:58
великая отечественная война (1941-1945)
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587777377_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_acb31a4e4b340eb0a81cc7222c1ed869.jpg
Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587777377_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_79750c1eb7c95e0c38726ed41678e461.jpg
Крах операции «Тайфун»: как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
2020-12-05T07:58
true
PT3M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великая отечественная война (1941-1945), видео
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2020-12-05T07:58
true
PT3M18S
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.