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Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2020-12-05T07:58
2020-12-05T07:58
великая отечественная война (1941-1945)
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Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Крах операции «Тайфун»: как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
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видео, великая отечественная война (1941-1945), видео
Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление

07:58 05.12.2020
 
Читать ria.ru в
5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.
 
Великая Отечественная война (1941-1945)Видео
 
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