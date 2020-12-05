https://ria.ru/20201205/krakh-operatsii-tayfun-kak-sovetskaya-armiya-pereshla-v-kontrnastuplenie-1587777397.html

Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление

Крах операции "Тайфун": как советская армия перешла в контрнаступление

5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2020-12-05T07:58

2020-12-05T07:58

2020-12-05T07:58

великая отечественная война (1941-1945)

видео

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Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Крах операции «Тайфун»: как советская армия перешла в контрнаступление 5 декабря 1941 года советская армия перешла в контратаку в битве под Москвой. Она стала вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Гитлеровские войска начали операцию "Тайфун" – массированное наступление на столицу – 30 сентября 1941 года. Немецкий план предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев. По мере приближения к городу противник сталкивался с ожесточенным сопротивлением частей Красной армии, ополченцев и курсантов военных училищ. К началу декабря силы вермахта были окончательно исчерпаны. А на на рассвете 5 декабря началось контрнаступление советских войск под Москвой. 2020-12-05T07:58 true PT3M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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видео, великая отечественная война (1941-1945), видео