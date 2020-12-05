Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587848252.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:34
2020-12-05T20:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_d539390b556cab2a4f4b4e584275354a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 403 тысяч, скончались 6 348 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586365555.html
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570005922_302:0:3033:2048_1400x0_80_0_0_9a7aa157f3255bba9066051eb9423b9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65 миллионов

20:34 05.12.2020
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 01:09Распространение нового коронавируса
В ВОЗ назвали основные варианты передачи коронавируса человеку
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 403 тысяч, скончались 6 348 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния