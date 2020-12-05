https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587848252.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 65 миллионов
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T20:34
2020-12-05T20:34
2020-12-05T20:34
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 65 миллионов, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По данным организации, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 65 007 974, скончались 1 507 018 человек с подтвержденным заболеванием.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 403 тысяч, скончались 6 348 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире