https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587792091.html

Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется

Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется

В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:30

2020-12-05T11:30

2020-12-05T11:30

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Согласно данным оперативного штаба, в субботу в РФ зарегистрирован рекордный прирост новых случаев COVID-19 как по России, так и по Москве."В Москве более или менее стабилизация процесса, ну, нет резкого роста такого числа заболевших, поэтому стабилизация уже как бы, по моим предварительным данным... Она уже наступает. Как будет себя вести вирус в регионах, зависеть будет от тех мер, которые будут приниматься в регионах", - сказал Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201205/rekord-1587788989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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