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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587792091.html
Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется
Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется
В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Согласно данным оперативного штаба, в субботу в РФ зарегистрирован рекордный прирост новых случаев COVID-19 как по России, так и по Москве."В Москве более или менее стабилизация процесса, ну, нет резкого роста такого числа заболевших, поэтому стабилизация уже как бы, по моим предварительным данным... Она уже наступает. Как будет себя вести вирус в регионах, зависеть будет от тех мер, которые будут приниматься в регионах", - сказал Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется

11:30 05.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве
Фельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
Согласно данным оперативного штаба, в субботу в РФ зарегистрирован рекордный прирост новых случаев COVID-19 как по России, так и по Москве.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
Вчера, 11:02Распространение нового коронавируса
В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
"В Москве более или менее стабилизация процесса, ну, нет резкого роста такого числа заболевших, поэтому стабилизация уже как бы, по моим предварительным данным... Она уже наступает. Как будет себя вести вирус в регионах, зависеть будет от тех мер, которые будут приниматься в регионах", - сказал Тимаков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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