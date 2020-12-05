https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587792091.html
Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется
Инфекционист считает, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется
В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
2020-12-05T11:30
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве стабилизируется ситуация с COVID-19, положение в регионах будет зависеть от принимаемых мер, рассказал РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.Согласно данным оперативного штаба, в субботу в РФ зарегистрирован рекордный прирост новых случаев COVID-19 как по России, так и по Москве."В Москве более или менее стабилизация процесса, ну, нет резкого роста такого числа заболевших, поэтому стабилизация уже как бы, по моим предварительным данным... Она уже наступает. Как будет себя вести вирус в регионах, зависеть будет от тех мер, которые будут приниматься в регионах", - сказал Тимаков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество