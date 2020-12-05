https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587783851.html
Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе
Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе
Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:51
2020-12-05T09:51
2020-12-05T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.Группа ученых проанализировала данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. Всего было зарегистрировано 1253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8 процента.Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.
Группа ученых проанализировала данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. Всего было зарегистрировано 1253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8 процента.
Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.
По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.