https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587783851.html

Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Ученые опровергли популярный миф о коронавирусе

Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:51

2020-12-05T09:51

2020-12-05T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19. Соответствующее исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.Группа ученых проанализировала данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. Всего было зарегистрировано 1253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8 процента.Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина — 1,19, лопановира — 1,00, интерферона — 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество