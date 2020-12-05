https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587776080.html

Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

Эксперт объяснил отличия повторного заражения коронавирусом от рецидива

Повторное заражение коронавирусом, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T06:33

2020-12-05T06:33

2020-12-05T07:25

распространение нового коронавируса

михаил лебедев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

весь мир

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом, а не рецидив, подтверждается при исследовании геномов выделенных вирусов, об этом в интервью "Российской газете" рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.В случае, если между первым и вторым штаммами удалось выявить выраженные различия в вирусных геномах, то речь идет о повторном инфицировании, пояснил эксперт. По его словам, основными факторами развития реинфекции являются состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем, то есть наличие иммунодефицита и количество попавшего в организм вируса.Он также отметил, что в организме вырабатываются антитела различных классов при заражении коронавирусом, их наличие позволяет установить факт инфицирования.Кроме того, можно выявить иммуноглобулины G (IgG), которые говорят о появлении стойкого иммунного ответа к различным белкам вируса.Ранее медики, работающие в "красных зонах", рассказали о течении коронавирусной инфекции при повторных случаях заражения.Отмечается, в частности, что заразившиеся вирусом повторно переносят заболевание тяжелее и почти всегда — с пневмонией.Пандемия COVID-19 охватила почти всю планету. По последним данным ВОЗ, вирусом заразились 64 миллиона человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/privivka-1586947807.html

https://ria.ru/20201203/sroki-1587510402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил лебедев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, весь мир, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз