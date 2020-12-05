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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587774163.html
Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?
2020-12-05T12:00
2020-12-05T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?
Разобраться в теме помог Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперт подкаста Александр ТышковскийМонтаж Энтони РоддаПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус

12:00 05.12.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?
Разобраться в теме помог Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Александр Тышковский
Монтаж Энтони Родда
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
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