https://ria.ru/20201205/koronavirus-1587774163.html

Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус

Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус

За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?

2020-12-05T12:00

2020-12-05T12:00

2020-12-05T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

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Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?

Разобраться в теме помог Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперт подкаста Александр ТышковскийМонтаж Энтони РоддаПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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