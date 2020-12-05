https://ria.ru/20201205/korabli-1587833362.html

Британия заявила о значительном присутствии российских кораблей у ее вод

Британия заявила о значительном присутствии российских кораблей у ее вод

ВМС Великобритании сообщили, что в последние дни недели сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:10

2020-12-05T18:10

2020-12-05T18:10

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВМС Великобритании сообщили, что в последние дни недели сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны.Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян."Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием РФ недалеко от вод Великобритании… На протяжении двух последних недель восемь кораблей Королевского флота в ходе скоординированной операции от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, внимательно отслеживали каждое движение русских, будь то вышедшая на поверхность подводная лодка, эсминец, корвет, патрульный корабль и сопровождающие их буксиры и суда снабжения", - сообщается в заявлении ВМС.В частности, сообщается, что фрегат HMS Northumberland наблюдал за передвижениями российского противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" у западного побережья Шотландии, а группа из трех кораблей ВМС Британии сопровождала группу российских кораблей в Кельтском море. Помощь британцам в "скоординированной операции" оказывали французские ВМС.Ранее в августе британские корабли Mersey и Tyne сопровождали российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" во время его прохождения через Северное море и Ла-Манш. Тогда же корабли ВМС Британии и НАТО сопровождали группу российских военных кораблей в Балтийском и Северном морях.

https://ria.ru/20200920/granitsy-1577509737.html

https://ria.ru/20201122/flot-1585741932.html

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россия, вмс великобритании, ла-манш, нато, шотландия, великобритания, в мире