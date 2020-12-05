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В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за концерта группы "Кипелов"

В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за концерта группы "Кипелов"

Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T13:19

2020-12-05T13:19

2020-12-05T13:37

общество

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу, сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов."Во время концерта группы "Кипелов" в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов.В частности, по его словам, не был обеспечен эффективный контроль администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями, долго находящимися в закрытом помещении. "Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки", - отметил он.Худобородов пояснил, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток."В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в САО возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201201/perepalka-1587256663.html

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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва