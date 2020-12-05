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В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за концерта группы "Кипелов"
В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за концерта группы "Кипелов"
Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:19
2020-12-05T13:37
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу, сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов."Во время концерта группы "Кипелов" в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов.В частности, по его словам, не был обеспечен эффективный контроль администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями, долго находящимися в закрытом помещении. "Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки", - отметил он.Худобородов пояснил, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток."В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в САО возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Москве опечатали Adrenaline Stadium из-за концерта группы "Кипелов"

13:19 05.12.2020 (обновлено: 13:37 05.12.2020)
 
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор опечатал клуб Adrenaline Stadium в Москве до решения суда из-за нарушения мер профилактики коронавируса во время концерта группы "Кипелов" в пятницу, сообщил журналистам начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов.
"Во время концерта группы "Кипелов" в клубе Adrenaline Stadium по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17, были нарушены требования к проведению противоэпидемических мероприятий в период распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал Худобородов.
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В частности, по его словам, не был обеспечен эффективный контроль администрации за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями, долго находящимися в закрытом помещении. "Указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки", - отметил он.
Худобородов пояснил, что клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"В настоящее время по данному нарушению территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве в САО возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, организуются мероприятия с целью опечатывания помещений клуба", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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