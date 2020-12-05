https://ria.ru/20201205/kiberataka-1587772345.html
Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве
Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве
Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T02:02
2020-12-05T02:02
2020-12-05T02:46
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что дверцы постаматов PickPoint стали автоматически открываться.Компания создала "Штаб оперативного реагирования". По его решению, персонально оповещены все получатели, чьи заказы были в постаматах во время инцидента. Кроме того, разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период."Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве
пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании
.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что дверцы постаматов PickPoint стали автоматически открываться.
"Был зафиксирован сбой в работе сети постаматов. Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов", - говорится в сообщении.
Компания создала "Штаб оперативного реагирования". По его решению, персонально оповещены все получатели, чьи заказы были в постаматах во время инцидента. Кроме того, разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период.
"Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - добавляется в сообщении.