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Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве
Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве
Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.12.2020
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что дверцы постаматов PickPoint стали автоматически открываться.Компания создала "Штаб оперативного реагирования". По его решению, персонально оповещены все получатели, чьи заказы были в постаматах во время инцидента. Кроме того, разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период."Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - добавляется в сообщении.
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москва, происшествия

Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве

02:02 05.12.2020 (обновлено: 02:46 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что дверцы постаматов PickPoint стали автоматически открываться.
"Был зафиксирован сбой в работе сети постаматов. Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов", - говорится в сообщении.
Компания создала "Штаб оперативного реагирования". По его решению, персонально оповещены все получатели, чьи заказы были в постаматах во время инцидента. Кроме того, разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период.
"Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - добавляется в сообщении.
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