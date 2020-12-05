https://ria.ru/20201205/kiberataka-1587772345.html

Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве

Хакеры взломали постаматы PickPoint в Москве

Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T02:02

2020-12-05T02:02

2020-12-05T02:46

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Постаматы сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint в Москве пострадали от кибератаки, сообщается на официальном сайте компании.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что дверцы постаматов PickPoint стали автоматически открываться.Компания создала "Штаб оперативного реагирования". По его решению, персонально оповещены все получатели, чьи заказы были в постаматах во время инцидента. Кроме того, разработан комплекс мер для максимально быстрого и удобного получения заказов, оказавшихся в постаматах в этот период."Компания PickPoint берет на себя ответственность по соблюдению интересов своих пользователей в сложившейся ситуации и обеспечит персональное прозрачное решение по каждому обращению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201130/kiberataki-1586891646.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия