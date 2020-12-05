https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

Сочи рулит! Как прошла акция продажи туров с кешбэком

Сочи рулит! Как прошла акция продажи туров с кешбэком

Сегодня последний день, когда можно купить путешествие по России, а государство вернет часть потраченных денег. По словам экспертов, спрос на путевки за время... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

2020-12-05T08:00

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня последний день, когда можно купить путешествие по России, а государство вернет часть потраченных денег. По словам экспертов, спрос на путевки за время акции с кешбэком вырос на 40 процентов даже по сравнению с прошлым "допандемийным" годом. О том, какие поездки выбирали туристы и куда поехать тем, кто пока не определился, — материале в РИА Новости.Сочи vs Петербург"Самая дешевая путевка, купленная у нас по программе кешбэка, стоила около трех тысяч рублей. На две ночи турист отправился из Москвы в Санкт-Петербург в трехзвездочную гостиницу на Фонтанке, — рассказывает сотрудник онлайн-сервиса по поиску туров. — Самая дорогая — за 135 950 рублей: трое поехали на шесть ночей в "пятерку" в Красную Поляну".Вообще, южный курорт оказался хитом продаж во второй части акции. "Популярнее всего у покупающих путевки с возвратом средств от Ростуризма — сочинское побережье: 48 процентов клиентов со средним чеком 31 592 рубля", — говорит Дмитрий Малютин, сооснователь и CEO онлайн-сервиса поиска и покупки туров.На втором месте, по его словам, Санкт-Петербург — 36 процентов путешественников. Интересно, что это направление стало востребованным у организованных туристов совсем недавно.Средний чек на туры в город на Неве (с перелетом туда-обратно и проживанием) — всего 8265 рублей, а с кешбэком, соответственно, 1653 рубля. Это сопоставимо по цене с билетами на "Сапсан".Заложники кешбэкаНо с Петербургом возникла другая проблема. Как рассказал гендиректор крупного туроператора Сергей Ромашкин, путешественники оказались "заложниками кешбэка". После того как в Северной столице объявили о новых ограничениях на новогодние праздники, многие решили отказаться от поездок туда или изменить программу. А в таких случаях возвращенные деньги полагается вернуть."Тем, кто передумал ехать, мы предлагаем, например, перенести отдых с новогодних на майские праздники. Но тогда тур под программу кешбэка не подпадает, — объясняет Сергей Ромашкин. — Или заменить "трешку" на гостиницу категории "пять звезд" — вместо запрещенных экскурсий. В этом случае возвращать ничего не придется".От Казани до КавминводСреди других популярных регионов — Краснодарский край в целом и Крым. На полуостров высокий спрос не только летом, но и осенью-зимой. Туристы активно выбирали также Калининград и область, Байкал. Кроме того, есть бронирования по акции в Казань, Великий Устюг и на Алтай.По ее словам, многие покупали "туры выходного дня" в Подмосковье, потому что для кешбэка достаточно было забронировать поездку всего лишь на две ночи. По сути, говорит эксперт, акция позволила многим людям хоть куда-то выбираться во время пандемии.Среди достаточно необычных направлений — например, Дагестан.Варианты естьСегодня еще не поздно приобрести путешествие и вернуть деньги. Ольга Смышляева указывает, что, бронируя отели стоимостью пять-семь тысяч рублей за ночь, можно, по сути, получить две-три ночи бесплатно.Но далеко не все города и курорты доступны. "Мы бы посоветовали из горнолыжных направлений обратить внимание на Архыз, Домбай, Приэльбрусье," — говорит Сергей Ромашкин. Красная Поляна, по его словам, уже распродана.Еще есть места даже на Новый год, добавляет Алена Хитрова, начальник отдела по связям с общественностью крупного туроператора. Например, Шерегеш с заездом в период праздников стоит от 70 тысяч рублей. А тур на ближайшие даты — от 32 тысяч на двоих с перелетом. В пакет включены дорога, проживание, трансфер из аэропорта Новокузнецка до станции Белка, провоз горнолыжного оборудования, спортивная страховка.

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https://ria.ru/20201204/peterburg-1587683480.html

https://ria.ru/20201204/peterburg-1587694775.html

https://ria.ru/20201111/kurorty-1583936041.html

https://ria.ru/20201201/kurorty-1587119087.html

https://ria.ru/20201124/novosibirsk-1585895110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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