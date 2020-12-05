https://ria.ru/20201205/katastrofa-1587812020.html

В ООН объяснили "катастрофический" прогноз на 2021 год

В ООН объяснили "катастрофический" прогноз на 2021 год

Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал "катастрофический" прогноз главы Всемирной... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:47

2020-12-05T14:47

2020-12-05T15:20

распространение нового коронавируса

дэвид бизли

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал "катастрофический" прогноз главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли на 2021 год.Накануне Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, заявил, что в следующем году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет. По его словам, 2021-й "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись "со всем вниманием", поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная.По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.Представитель московского инфоцентра подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/prezentatsiya-1587413477.html

https://ria.ru/20201120/dolgi-1585608114.html

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дэвид бизли, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, генеральная ассамблея оон, оон, в мире