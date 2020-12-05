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В ООН объяснили "катастрофический" прогноз на 2021 год
В ООН объяснили "катастрофический" прогноз на 2021 год
Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал "катастрофический" прогноз главы Всемирной... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:47
2020-12-05T15:20
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал "катастрофический" прогноз главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли на 2021 год.Накануне Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, заявил, что в следующем году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет. По его словам, 2021-й "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись "со всем вниманием", поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная.По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.Представитель московского инфоцентра подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дэвид бизли, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

В ООН объяснили "катастрофический" прогноз на 2021 год

14:47 05.12.2020 (обновлено: 15:20 05.12.2020)
 
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© AP Photo / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор информационного центра Организации Объединенных Наций в Москве Владимир Кузнецов прокомментировал "катастрофический" прогноз главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвида Бизли на 2021 год.
Накануне Бизли, выступая на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19, заявил, что в следующем году мир рискует столкнуться с самым тяжелым гуманитарным кризисом за последние 75 лет. По его словам, 2021-й "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе".
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Как отметил Кузнецов, к заявлению директора ВПП надо отнестись "со всем вниманием", поскольку ситуация с продовольственной безопасностью и голодом в мире достаточно серьезная.
По его словам, пандемия свела на нет успехи последних десятилетий по сокращению относительного и абсолютного числа голодающих.

"Эти усилия могут быть подорваны, если не будут предприняты необходимые действия с точки зрения финансового обеспечения", — предупредил он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Представитель московского инфоцентра подчеркнул, что призыв Бизли адресован в том числе и России, поскольку она остается важным партнером ООН в гуманитарной деятельности, а также в усилиях по обеспечению продовольственной безопасности и борьбы с голодом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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