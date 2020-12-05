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Названа серьезная опасность картофеля
Названа серьезная опасность картофеля
Пользователь WeChat рассказал о вредных веществах, которые содержатся в картофеле и могут навредить организму. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T10:20
2020-12-05T12:45
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал о вредных веществах, которые содержатся в картофеле и могут навредить организму.Так, накапливающиеся в процессе прорастания клубня алкалоиды противопоказаны для беременных женщин, поскольку могут вызвать проблемы в развитии плода. Кроме того, за количеством потребляемого картофеля необходимо следить людям с повышенным уровнем сахара в крови.Для тех, у кого проблемы с почками, чрезмерное употребление продукта также представляет опасность из-за содержания калия, который оказывает нагрузку на этот орган.Пользователь призвал отказаться от употребления картофеля с зелеными пятнами на кожуре.Автор рекомендовал при готовке доводить картофель до степени полной готовности, поскольку в противном случае в нем останется большое количество вредных веществ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье, общество

Названа серьезная опасность картофеля

10:20 05.12.2020 (обновлено: 12:45 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал о вредных веществах, которые содержатся в картофеле и могут навредить организму.
Так, накапливающиеся в процессе прорастания клубня алкалоиды противопоказаны для беременных женщин, поскольку могут вызвать проблемы в развитии плода. Кроме того, за количеством потребляемого картофеля необходимо следить людям с повышенным уровнем сахара в крови.
Яйцо - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 15:55
Названы виды яиц, которые хуже яда
Для тех, у кого проблемы с почками, чрезмерное употребление продукта также представляет опасность из-за содержания калия, который оказывает нагрузку на этот орган.
Пользователь призвал отказаться от употребления картофеля с зелеными пятнами на кожуре.

"Причина — большое содержание соланина. Накапливание данного вещества в организме человека негативно сказывается на здоровье", — говорится в публикации.

Автор рекомендовал при готовке доводить картофель до степени полной готовности, поскольку в противном случае в нем останется большое количество вредных веществ.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Продажа чеснока - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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