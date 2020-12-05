https://ria.ru/20201205/kartofel-1587785603.html

Названа серьезная опасность картофеля

Названа серьезная опасность картофеля

Пользователь WeChat рассказал о вредных веществах, которые содержатся в картофеле и могут навредить организму. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T10:20

2020-12-05T10:20

2020-12-05T12:45

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Пользователь WeChat рассказал о вредных веществах, которые содержатся в картофеле и могут навредить организму.Так, накапливающиеся в процессе прорастания клубня алкалоиды противопоказаны для беременных женщин, поскольку могут вызвать проблемы в развитии плода. Кроме того, за количеством потребляемого картофеля необходимо следить людям с повышенным уровнем сахара в крови.Для тех, у кого проблемы с почками, чрезмерное употребление продукта также представляет опасность из-за содержания калия, который оказывает нагрузку на этот орган.Пользователь призвал отказаться от употребления картофеля с зелеными пятнами на кожуре.Автор рекомендовал при готовке доводить картофель до степени полной готовности, поскольку в противном случае в нем останется большое количество вредных веществ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201017/yaytsa-1580277653.html

https://ria.ru/20201205/chesnok-1587774632.html

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здоровье, общество