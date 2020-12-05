https://ria.ru/20201205/karabakh-1587774922.html

Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе

Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе

Российские саперы приступили к разминированию местности в районе населенного пункта Ходжалы неподалеку от аэропорта Степанакерта, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T05:04

2020-12-05T05:04

2020-12-05T07:44

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 5 дек – РИА Новости. Российские саперы приступили к разминированию местности в районе населенного пункта Ходжалы неподалеку от аэропорта Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Зачистка этого района от взрывоопасных предметов проводится с привлечением многофункционального роботизированного комплекса "Уран-6" и саперного отделения Минобороны РФ.Как сообщил заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский, к настоящему времени взрывоопасных предметов в этой местности не обнаружено. Он также рассказал, что использование комплекса "Уран-6" в совокупности с действиями саперов позволяет провести зачистку качественно и полноценно.По его словам, робот используется российскими военными на открытых участках, рельеф которых позволяет применять технику. Однако территория Нагорного Карабаха также обильно покрыта холмами и горами, разминирование на которых уже приходится выполнять преимущественно саперам.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587767582.html

https://ria.ru/20201204/karabakh-1587727233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди. 2020-12-05T05:04 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире