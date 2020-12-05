Российские саперы начали разминирование в районе Ходжалы в Карабахе
05:04 05.12.2020 (обновлено: 07:44 05.12.2020)
СТЕПАНАКЕРТ, 5 дек – РИА Новости. Российские саперы приступили к разминированию местности в районе населенного пункта Ходжалы неподалеку от аэропорта Степанакерта, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Зачистка этого района от взрывоопасных предметов проводится с привлечением многофункционального роботизированного комплекса "Уран-6" и саперного отделения Минобороны РФ.
Как сообщил заместитель начальника Центра гуманитарного разминирования подполковник Дмитрий Ключевский, к настоящему времени взрывоопасных предметов в этой местности не обнаружено. Он также рассказал, что использование комплекса "Уран-6" в совокупности с действиями саперов позволяет провести зачистку качественно и полноценно.
"Комплекс "Уран-6" управляется дистанционно через оператора, может выдержать до семи подрывов эквивалентом противопехотной мины. Также у него имеются съемные тралы", - рассказал Ключевский.
По его словам, робот используется российскими военными на открытых участках, рельеф которых позволяет применять технику. Однако территория Нагорного Карабаха также обильно покрыта холмами и горами, разминирование на которых уже приходится выполнять преимущественно саперам.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.