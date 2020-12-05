https://ria.ru/20201205/kaliningrad-1587834071.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Калининградской области

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Калининградской области

Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области напряженная, но управляемая, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T18:18

2020-12-05T18:18

2020-12-05T18:30

коронавирус в россии

михаил мурашко

калининградская область

распространение нового коронавируса

общество

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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области напряженная, но управляемая, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день ситуация (в Калининградской области - ред.) остается напряженной. Ситуация управляемая", - сказал Мурашко журналистам.Он также заявил, что руководство Калининградской области устранило перебой с поступлением лекарств для лечения коронавируса.Он отметил, что ситуация с коечным фондом для лечения пациентов с коронавирусом в Калининградской области спокойная, дефицита коек нет, внедрена система "долечивания", что позволяет эффективно использовать стационарный фонд."На сегодня в Калининградской области достаточно коечного фонда", - сказал Мурашко журналистам.Он добавил, что резерв коек в регионе достаточно большой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/regiony-1587820478.html

калининградская область

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коронавирус в россии, михаил мурашко, калининградская область, общество