https://ria.ru/20201205/kaliningrad-1587834071.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Калининградской области
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в Калининградской области
Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области напряженная, но управляемая, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T18:18
2020-12-05T18:18
2020-12-05T18:30
коронавирус в россии
михаил мурашко
калининградская область
распространение нового коронавируса
общество
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области напряженная, но управляемая, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."На сегодняшний день ситуация (в Калининградской области - ред.) остается напряженной. Ситуация управляемая", - сказал Мурашко журналистам.Он также заявил, что руководство Калининградской области устранило перебой с поступлением лекарств для лечения коронавируса.Он отметил, что ситуация с коечным фондом для лечения пациентов с коронавирусом в Калининградской области спокойная, дефицита коек нет, внедрена система "долечивания", что позволяет эффективно использовать стационарный фонд."На сегодня в Калининградской области достаточно коечного фонда", - сказал Мурашко журналистам.Он добавил, что резерв коек в регионе достаточно большой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости.
Ситуация с распространением коронавируса в Калининградской области
напряженная, но управляемая, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
.
"На сегодняшний день ситуация (в Калининградской области - ред.) остается напряженной. Ситуация управляемая", - сказал Мурашко журналистам.
Он также заявил, что руководство Калининградской области устранило перебой с поступлением лекарств для лечения коронавируса
.
Вчера и сегодня здесь работала группа министерства здравоохранения. Мы видим, что технологии, которые используются здесь — они современные, те лекарственные препараты, которые должны поступать и использоваться в амбулаторной и стационарной сети — они поступают. Был определенный перебой — это руководством региона устранено.
Михаил Мурашко
глава Минздрава России
Он отметил, что ситуация с коечным фондом для лечения пациентов с коронавирусом в Калининградской области спокойная, дефицита коек нет, внедрена система "долечивания", что позволяет эффективно использовать стационарный фонд.
"На сегодня в Калининградской области достаточно коечного фонда", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что резерв коек в регионе достаточно большой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.