https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587817169.html
К Горбачеву перестали приезжать родственники
К Горбачеву перестали приезжать родственники
Экс-президента СССР Михаила Горбачева перестали навещать члены семьи, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий престарелому политику. К... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T15:48
2020-12-05T15:48
2020-12-05T15:48
россия
виталий манский
михаил горбачев
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1400x0_80_0_0_86b3f5184bcce16f6a398eebd067852a.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экс-президента СССР Михаила Горбачева перестали навещать члены семьи, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий престарелому политику. К таким выводам пришли журналисты "МК" после просмотра картины Виталия Манского "Горбачев. Рай". Горбачев живет один в служебном доме, предоставленном государством в пожизненное пользование. Здание находится под охраной и окружено высоким забором. В фильме экс-президент СССР признается, что его не навещают внуки. При этом сам он находится не в лучшей физической форме — с трудом поднимается с кресла и передвигается с помощью специального приспособления. Чтобы попасть на второй этаж, ему приходится пользоваться лифтом. В противном случае дорога в спальню будет отнимать у него целый час.Дочь и две внучки Горбачева живут в Германии и в Россию не приезжают, а сам политик не в состоянии куда-либо выезжать.
https://ria.ru/20201008/ussr-1578833956.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_e316ef311d298ccb2e8e15a4dc73ab60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий манский, михаил горбачев, ссср, общество