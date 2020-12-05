https://ria.ru/20201205/gorbachev-1587817169.html

К Горбачеву перестали приезжать родственники

К Горбачеву перестали приезжать родственники

Экс-президента СССР Михаила Горбачева перестали навещать члены семьи, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий престарелому политику. К... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T15:48

2020-12-05T15:48

2020-12-05T15:48

россия

виталий манский

михаил горбачев

ссср

общество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Экс-президента СССР Михаила Горбачева перестали навещать члены семьи, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий престарелому политику. К таким выводам пришли журналисты "МК" после просмотра картины Виталия Манского "Горбачев. Рай". Горбачев живет один в служебном доме, предоставленном государством в пожизненное пользование. Здание находится под охраной и окружено высоким забором. В фильме экс-президент СССР признается, что его не навещают внуки. При этом сам он находится не в лучшей физической форме — с трудом поднимается с кресла и передвигается с помощью специального приспособления. Чтобы попасть на второй этаж, ему приходится пользоваться лифтом. В противном случае дорога в спальню будет отнимать у него целый час.Дочь и две внучки Горбачева живут в Германии и в Россию не приезжают, а сам политик не в состоянии куда-либо выезжать.

https://ria.ru/20201008/ussr-1578833956.html

россия

ссср

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россия, виталий манский, михаил горбачев, ссср, общество