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Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории
Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории
Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T21:08
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сша
в мире
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих.Обложкой нового номера издание поделилось в Twitter-аккаунте. На ней — крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год".Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й. Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.
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сша, в мире

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

21:08 05.12.2020 (обновлено: 21:51 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих.
Обложкой нового номера издание поделилось в Twitter-аккаунте. На ней — крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год".
Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".

"Большинство из нас не могли к этому подготовиться: к стихийным бедствиям, подтверждающим, насколько мы предали природу, к выборам, основанным на фантазиях, и к вирусу, который, возможно, возник из-за летучей мыши только для того, чтобы перевернуть жизнь практически всех людей на планете и привести к смерти примерно полутора миллионов человек по всему миру", — пишет Зачарек.

При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й. Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.
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