https://ria.ru/20201205/god-1587851289.html

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Журнал Time назвал 2020 год худшим в истории

Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T21:08

2020-12-05T21:08

2020-12-05T21:51

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570098383_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d42827cabed99f3fe520034230e6d271.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский журнал Time назвал 2020-й худшим годом в мировой истории для ныне живущих.Обложкой нового номера издание поделилось в Twitter-аккаунте. На ней — крупные цифры 2020, перечеркнутые красным крестом. Снизу размещена надпись "Самый худший год".Статью с соответствующим названием для журнала написала американский кинокритик Time Стефани Зачарек. По ее словам, большая часть нынешнего населения планеты не сталкивались с настолько "ужасным годом".При этом автор статьи отмечает, что в истории США и всего мира были времена и хуже, чем 2020-й. Однако это было в далеком прошлом, а в живых осталось мало людей, помнящих страшные годы мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии.

https://ria.ru/20201204/putin-1587756988.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире