https://ria.ru/20201205/fortuna-1587855960.html

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" развернулось обратно

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" развернулось обратно

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону,... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T22:04

2020-12-05T22:04

2020-12-05T22:04

россия

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

экономика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от по дну Балтийского моря от России до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.

https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html

россия

балтийское море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, экономика