Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/fortuna-1587855960.html
Судно для укладки труб "Северного потока — 2" развернулось обратно
Судно для укладки труб "Северного потока — 2" развернулось обратно
Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T22:04
2020-12-05T22:04
россия
северный поток — 2
балтийское море
газпром
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_52:179:948:683_1400x0_80_0_0_901dcd3adfc67986f8a03a6820125414.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении. Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от по дну Балтийского моря от России до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.
https://ria.ru/20201204/sanktsii-1587720203.html
россия
балтийское море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586455318_69:0:980:683_1400x0_80_0_0_8adc0dff86f5525f3583eb6de2af859e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, экономика

Судно для укладки труб "Северного потока — 2" развернулось обратно

22:04 05.12.2020
 
© Фото : @NordStream2/TwitterПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток-2"
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : @NordStream2/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое могут использовать для достройки "Северного потока — 2", после выхода из порта Висмар развернулось в обратную сторону, свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.
Ранее днем "Фортуна" вышла из порта Висмар и направилось на северо-восток, в сторону Ростока. Однако в настоящий момент судно развернулось в противоположном направлении.
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG рассматривает два варианта прокладки трубопровода. Одна из идей — использовать судно с якорным позиционированием, каким как раз является "Фортуна". Другая — воспользоваться "Академиком Черским" с системой динамического позиционирования. Это судно в четверг вышло из порта Калининграда, а ранее в субботу остановилось примерно в 150 километрах от порта Мукран — логистической базы проекта.
Немецкие власти дали "Фортуне" разрешение на работы 5-31 декабря в южной части Балтийского моря.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 17:37
Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от по дну Балтийского моря от России до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока — 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ.
В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромГерманияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния