https://ria.ru/20201205/dron-1587772901.html

Источник: в России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками врага

Источник: в России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками врага

Российские оборонные предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T03:07

2020-12-05T03:07

2020-12-05T07:19

новое оружие россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские оборонные предприятия начали разработку новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора на базе беспилотника вертолетного типа, который будет наводить зенитные ракеты на ударные дроны противника, сообщил РИА Новости в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.Источник отметил, что работы по комплексу "инициированы на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников". Разработка, по словам собеседника, ведется на основе имеющегося задела, поэтому комплекс будет создан в кратчайшие сроки.В настоящее время на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ( "Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" - "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, Вооруженные силы располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".Что касается тяжелых ударных беспилотников, то, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса — "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", 7 тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса 5 тонн).В ходе обострения нагорно-карабахского конфликта в сентябре-ноябре этого года активно применялись различные виды беспилотников, в том числе разведывательные аппараты, обеспечившие целеуказание, ударные аппараты, а также дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы). Специфику боевых действий в Карабахе эксперты и СМИ охарактеризовали термином "война дронов".Ударные беспилотники и дроны-камикадзе активно применялись в последние годы и в других регионах. В Сирии террористы неоднократно пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью самоделок, однако все атаки были отражены системой ПВО. Между тем в сентябре 2019 года Саудовская Аравия лишилась миллионов баррелей нефти после атаки дронов на месторождение Хураис. В результате налета всего десятка беспилотников на заводе вспыхнули пожары, в течение двух недель добыча нефти была сокращена вдвое.

https://ria.ru/20201127/dron-1586555670.html

https://realty.ria.ru/20201029/bpla-1582092984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, безопасность