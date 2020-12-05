https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

Украине предрекли "второй Донбасс"

Украине предрекли "второй Донбасс"

Украина рискует в ближайшее время получить еще один конфликт наподобие того, что в Донбассе, уверен политолог Александр Семченко. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T16:32

2020-12-05T16:32

2020-12-05T17:46

нато

евросоюз

закарпатская область

венгрия

украина

в мире

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина рискует в ближайшее время получить еще один конфликт наподобие того, что в Донбассе, уверен политолог Александр Семченко.Комментируя недавние обыски СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье, эксперт заявил, что ситуация близка к взрывоопасной и может вылиться в гражданскую войну.При этом он добавил, что из-за рельефа Закарпатья вести там партизанскую войну или обороняться местным будет проще."За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев", — считает политолог.Кроме того, Семченко не исключил, что вооруженный конфликт могут спровоцировать и украинские националисты, привыкшие "устанавливать свои порядки" в центральных областях страны.Ранее Служба безопасности Украины заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Местные СМИ сообщали, что спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера регионального отделения Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020-го. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

https://ria.ru/20201203/zakarpate-1587444797.html

https://ria.ru/20201117/myasorubka-1585082954.html

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венгрия

украина

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нато, евросоюз, закарпатская область, венгрия, украина, в мире