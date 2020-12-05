Украине предрекли "второй Донбасс"
16:32 05.12.2020 (обновлено: 17:46 05.12.2020)
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Комментируя недавние обыски СБУ у представителей венгерской общины в Закарпатье, эксперт заявил, что ситуация близка к взрывоопасной и может вылиться в гражданскую войну.
"Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс", — объяснил Семченко "Известиям".
При этом он добавил, что из-за рельефа Закарпатья вести там партизанскую войну или обороняться местным будет проще.
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Кроме того, Семченко не исключил, что вооруженный конфликт могут спровоцировать и украинские националисты, привыкшие "устанавливать свои порядки" в центральных областях страны.
"Подобные действия в Закарпатье способны всколыхнуть регион. В ответ Венгрия может ввести свои войска", — заключил собеседник издания.
Ранее Служба безопасности Украины заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатской области из-за возможного вмешательства во внутренние дела страны и обнаружила у них агитационные материалы за "Большую Венгрию". Местные СМИ сообщали, что спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера регионального отделения Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.
Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и будет вводиться в действие поэтапно — до конца 2020-го. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Будапешт продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
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