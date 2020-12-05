https://ria.ru/20201205/donbass-1587858726.html

Киев потребует ужесточения санкций против России из-за Донбасса

Киев потребует ужесточения санкций против России из-за Донбасса

Киев будет требовать ужесточить санкции в отношении РФ после новогодних праздников, если не будет урегулирования ситуации в Донбасс, заявил глава делегации... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T23:42

2020-12-05T23:42

2020-12-06T07:52

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

леонид кравчук

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

оон

сша

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КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Киев будет требовать ужесточить санкции в отношении РФ после новогодних праздников, если не будет урегулирования ситуации в Донбасс, заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе, однако раскрывать его детали не стал. Кроме того, украинский президент дал год на урегулирование конфликта на востоке Украины, этот срок истекает 9 декабря."Если до конца года, скоро будут каникулы рождественские и новогодние… если этого не случится (урегулирования ситуации в Донбассе – ред.), то я думаю, что начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний (на РФ – ред.) и наших предложений относительно давления на агрессора. Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".При этом, по его словам, Киев не будет "требовать войны", так как это не укладывается в "демократическую философию" Украины. Кравчук добавил, что Киев должен координировать свои усилия с ЕС и США в отношении России.Он также заявил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР после полной демилитаризации региона. "Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми", - сказал Кравчук.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. В РФ так отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20201204/donbass-1587761423.html

https://ria.ru/20201205/donbass-1587823888.html

донбасс

донецкая народная республика

москва

сша

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, леонид кравчук, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, оон, сша, в мире