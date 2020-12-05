https://ria.ru/20201205/dolgoletie-1587770888.html

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет

Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T01:13

2020-12-05T01:13

2020-12-05T01:15

долголетие

риа наука

весь мир

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156173/59/1561735975_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_108a5fb26436483672c4498afa654517.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых.В частности, авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.Во-вторых, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. Они могут жить на 18 процентов дольше, чем менее счастливые люди. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.Также следует отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения. Умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни, отмечают авторы материала.Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.

https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html

https://ria.ru/20200729/1575070306.html

весь мир

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

долголетие, весь мир, сша