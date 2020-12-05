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Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет
Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет
Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T01:13
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых.В частности, авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.Во-вторых, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. Они могут жить на 18 процентов дольше, чем менее счастливые люди. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.Также следует отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения. Умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни, отмечают авторы материала.Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.
https://ria.ru/20200916/superstoletnie-1577276145.html
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долголетие, весь мир, сша

Названы четыре фактора, продлевающие жизнь на десять лет

01:13 05.12.2020 (обновлено: 01:15 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Артем ЖитеневПенсионеры
Пенсионеры - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Артем Житенев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express со ссылкой на ряд исследований американских ученых.
В частности, авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.
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Во-вторых, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. Они могут жить на 18 процентов дольше, чем менее счастливые люди. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.
Также следует отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения. Умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни, отмечают авторы материала.
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Ранее врач и ректор Европейского университета долголетия Юлия Юсипова рассказала о продуктах, помогающих "блокировать" старение.
По мнению медика, секрет продления молодости кроется в нескольких факторах, связанных с пищевым поведением человека. В частности, она посоветовала выбирать продукты местного земледелия, по возможности органического происхождения. Также еда не должна содержать гормонов и антибиотиков.
 
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