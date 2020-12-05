https://ria.ru/20201205/dengi-1587821124.html
Путин рассказал, куда пойдут вырученные от повышения НДФЛ деньги
Путин рассказал, куда пойдут вырученные от повышения НДФЛ деньги
Средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, то есть около 60 миллиардов рублей, пойдут на закупку дорогостоящих лекарств,... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:17
2020-12-05T16:17
2020-12-05T16:17
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, то есть около 60 миллиардов рублей, пойдут на закупку дорогостоящих лекарств, власти РФ и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу он провел по видеосвязи встречу с добровольцами, приуроченную ко Дню добровольца (волонтера). Во время этой встречи в студии присутствовали Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году.Регина, которая в декабре того года взяла интервью у президента России, на этот раз рассказала об изменениях, произошедших за это время в ее жизни. Девушка также передала для президента подарок к Новому году - поделку в виде сердца, исполненную в цветах российского флага. Путин поблагодарил и поинтересовался, что бы она сама хотела получить в подарок."Мое самое главное желание - чтобы все выздоровели, чтобы были все здоровы. Я сейчас подумала как раз. Нет, к сожалению, фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, а я как раз таким и болела. Очень много ребят, к сожалению, и погибают, и просто без лекарства, потому что нет средств, а лекарства бывают дорогостоящие", - сказала Регина.Она отметила, что сама хотела бы создать такой фонд. Президент в ответ рассказал о мерах, предпринимаемых для решения проблем с закупкой дорогих лекарств."Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода. Подумаем, конечно, как дополнительно вычленить ту проблему, о которой ты сейчас сказала", - пообещал Путин.
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владимир путин, общество, экономика
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Средства, вырученные от повышения налога на доходы физических лиц для богатых, то есть около 60 миллиардов рублей, пойдут на закупку дорогостоящих лекарств, власти РФ и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода, заявил президент РФ Владимир Путин
.
В субботу он провел по видеосвязи встречу с добровольцами, приуроченную ко Дню добровольца (волонтера). Во время этой встречи в студии присутствовали Регина Парпиева и Артем Самуйлов, чьи мечты президент исполнил в рамках акции "Елка желаний" в 2018 году.
Регина, которая в декабре того года взяла интервью у президента России, на этот раз рассказала об изменениях, произошедших за это время в ее жизни. Девушка также передала для президента подарок к Новому году - поделку в виде сердца, исполненную в цветах российского флага. Путин поблагодарил и поинтересовался, что бы она сама хотела получить в подарок.
"Мое самое главное желание - чтобы все выздоровели, чтобы были все здоровы. Я сейчас подумала как раз. Нет, к сожалению, фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями, а я как раз таким и болела. Очень много ребят, к сожалению, и погибают, и просто без лекарства, потому что нет средств, а лекарства бывают дорогостоящие", - сказала Регина.
Она отметила, что сама хотела бы создать такой фонд. Президент в ответ рассказал о мерах, предпринимаемых для решения проблем с закупкой дорогих лекарств.
"Здесь, может, неуместно вдаваться в такие бюджетные, финансовые детали, но, может быть, ты слышала, что мной принято решение повысить налог на физических лиц для тех наших граждан, которые получают доходы больше определенной, достаточно большой суммы денег. И все эти деньги, а это примерно 60 миллиардов, пойдут на приобретение дорогостоящих лекарств", - сообщил он.
"Мы будем и дальше изыскивать источники финансирования для решения проблем подобного рода. Подумаем, конечно, как дополнительно вычленить ту проблему, о которой ты сейчас сказала", - пообещал Путин.