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"Он смотрел такими глазами!" В США сняли на видео спасение дельфина
"Он смотрел такими глазами!" В США сняли на видео спасение дельфина
Житель штата Флорида Николас Тудури поделился в сети видео спасения дельфина, сообщает UPI. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T02:21
2020-12-05T02:21
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Житель штата Флорида Николас Тудури поделился в сети видео спасения дельфина, сообщает UPI.Николас катался на квадроцикле недалеко от побережья, когда обнаружил дельфина, запутавшегося в веревке, привязанной к катеру.Ему пришлось позвать на помощь друзей. Вместе они подтянули животное к судну и ножом перерезали бечевку. Спасательная операция заняла около десяти минут."Он понял, что мы хотим ему помочь, перестал вырываться и смотрел на нас такими глазами!" — вспоминает Николас.Освободив животное, он снова отправился кататься. А рядом с ним плыли семь или восемь дельфинов. "Так они благодарили меня", — уверен американец.
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животные, туризм, дельфины, новости - туризм, флорида, сша

"Он смотрел такими глазами!" В США сняли на видео спасение дельфина

02:21 05.12.2020
 
CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common DolphinsДельфины у побережья Австралии
Дельфины у побережья Австралии - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common Dolphins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Житель штата Флорида Николас Тудури поделился в сети видео спасения дельфина, сообщает UPI.
Николас катался на квадроцикле недалеко от побережья, когда обнаружил дельфина, запутавшегося в веревке, привязанной к катеру.
Ему пришлось позвать на помощь друзей. Вместе они подтянули животное к судну и ножом перерезали бечевку. Спасательная операция заняла около десяти минут.
"Он понял, что мы хотим ему помочь, перестал вырываться и смотрел на нас такими глазами!" — вспоминает Николас.
Освободив животное, он снова отправился кататься. А рядом с ним плыли семь или восемь дельфинов. "Так они благодарили меня", — уверен американец.
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