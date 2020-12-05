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Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности
Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности
Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T11:19
2020-12-05T12:59
сергей шахрай
роснано
владимир путин
анатолий чубайс
политика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.По его мнению, бывший глава "Роснано" сможет наполнить эту должность содержанием, полезным для страны.Тем не менее в первые месяцы работы Чубайсу потребуется поддержка, считает Шахрай.Ранее Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.
https://ria.ru/20201203/rosnano-1587443063.html
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сергей шахрай, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, политика

Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности

11:19 05.12.2020 (обновлено: 12:59 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
По его мнению, бывший глава "Роснано" сможет наполнить эту должность содержанием, полезным для страны.
Сергей Куликов - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 05:44
"Роснано" вместо Анатолия Чубайса возглавит Сергей Куликов
Тем не менее в первые месяцы работы Чубайсу потребуется поддержка, считает Шахрай.

"Нужна будет активная помощь президента и министра иностранных дел, а также несколько месяцев на притирку", — сказал он в комментарии Ura.ru.

Ранее Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.
В Роснано проводили Чубайса клипом под песню Есть только миг - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:39
В "Роснано" проводили Чубайса клипом под песню "Есть только миг"
 
Сергей ШахрайРоснаноВладимир ПутинАнатолий ЧубайсПолитика
 
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