Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности
11:19 05.12.2020 (обновлено: 12:59 05.12.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
По его мнению, бывший глава "Роснано" сможет наполнить эту должность содержанием, полезным для страны.
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Тем не менее в первые месяцы работы Чубайсу потребуется поддержка, считает Шахрай.
"Нужна будет активная помощь президента и министра иностранных дел, а также несколько месяцев на притирку", — сказал он в комментарии Ura.ru.
Ранее Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.
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