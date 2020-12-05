https://ria.ru/20201205/chubays-1587791183.html

Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности

Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности

Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T11:19

2020-12-05T11:19

2020-12-05T12:59

сергей шахрай

роснано

владимир путин

анатолий чубайс

политика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший коллега Анатолия Чубайса по работе в правительстве, декан факультета Высшей школы государственного аудита МГУ Сергей Шахрай оценил его перспективы на должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.По его мнению, бывший глава "Роснано" сможет наполнить эту должность содержанием, полезным для страны.Тем не менее в первые месяцы работы Чубайсу потребуется поддержка, считает Шахрай.Ранее Владимир Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.

https://ria.ru/20201203/rosnano-1587443063.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587538403.html

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сергей шахрай, роснано, владимир путин, анатолий чубайс, политика