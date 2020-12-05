https://ria.ru/20201205/chubays-1587771571.html

Чубайс стал спецпредставителем президента

Чубайс стал спецпредставителем президента

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T01:31

2020-12-05T01:31

2020-12-05T04:07

россия

стефан дюжаррик

алексей кудрин

роснано

анатолий чубайс

оон

политика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля."Значимое дело"Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично."Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - написал он на своей странице в Facebook.ООН рассчитывает на сотрудничествоВ ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента России, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация является важным партнером Организации Объединенных Наций во всех сферах нашей работы, включая цели устойчивого развития", - сказал он."Устойчивого развития"Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин пожелал Чубайсу удачи и "устойчивого развития" на новом посту спецпредставителя президента России, соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter."Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития", - написал Кудрин.Отставка Чубайса с поста главы "Роснано"Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменил Анатолия Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий осенью 2008 года. В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе "Роснано", сказал, что это важная компания для экономики страны. Он также отметил, что в "Роснано", как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции "выстреливают", также "образуются определенные долги", но много и важных достижений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/chubays-1587664272.html

https://ria.ru/20201203/chubays-1587538403.html

https://ria.ru/20201203/otstavka-1587524923.html

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россия, стефан дюжаррик, алексей кудрин, роснано, анатолий чубайс, оон, политика