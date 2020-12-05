Чубайс стал спецпредставителем президента
01:31 05.12.2020 (обновлено: 04:07 05.12.2020)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России... подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в сообщении.
"Значимое дело"
Чубайс, комментируя свое назначение на новый пост, отметил, что предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно ему лично.
"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - написал он на своей странице в Facebook.
ООН рассчитывает на сотрудничество
В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента России, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация является важным партнером Организации Объединенных Наций во всех сферах нашей работы, включая цели устойчивого развития", - сказал он.
3 декабря, 16:39В "Роснано" проводили Чубайса клипом под песню "Есть только миг"
"Устойчивого развития"
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин пожелал Чубайсу удачи и "устойчивого развития" на новом посту спецпредставителя президента России, соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.
"Не в первый раз за 30 лет Анатолий Чубайс берется за тему будущего и делает ее темой настоящего. Удачи, Анатолий Борисович, и устойчивого развития", - написал Кудрин.
Отставка Чубайса с поста главы "Роснано"
Правительство в четверг утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на срок пять лет. На этом посту он сменил Анатолия Чубайса. В четверг же Чубайс заявил, что это его последний день в "Роснано".
Чубайс стал генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий осенью 2008 года. В компании отмечают, что за время руководства Чубайса "Роснано" стало лидером российской возобновляемой энергетики. При этом Счетная палата критиковала "Роснано" за низкую эффективность ее инвестиций при высоком уровне оплаты топ-менеджмента.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают деятельность Чубайса во главе "Роснано", сказал, что это важная компания для экономики страны. Он также отметил, что в "Роснано", как и в других компаниях, есть проблемы - не все инвестиции "выстреливают", также "образуются определенные долги", но много и важных достижений.