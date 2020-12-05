https://ria.ru/20201205/chesnok-1587774632.html

Раскрыта опасность чеснока

Раскрыта опасность чеснока

Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач-диетолог РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T04:43

2020-12-05T04:43

2020-12-05T04:43

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чеснок является довольно агрессивным продуктом, несмотря на многочисленные полезные свойства. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказала врач-диетолог Инна Заикина.Специалист отметила, что чеснок в большом количестве нельзя употреблять людям с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной болезни. Это связано с тем, что он стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может усугубить симптоматику заболеваний.Ранее врач-эндокринолог Елена Губкина оценила способы приготовления и употребления картофеля. Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.Лучше всего, как считает медик, варить очищенный картофель или готовить его на пару, поскольку в таком случае овощ отдаст максимальное количество полезных веществ — калия, натрия, витамина В6.

https://ria.ru/20201010/kasha-1579135666.html

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здоровый образ жизни (зож), россия, весь мир