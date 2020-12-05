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В Чехии судью Верховного суда задержали за коррупцию
В Чехии судью Верховного суда задержали за коррупцию
Полиция задержала в субботу в Праге судью Верховного суда и еще четырех человек, сообщила журналистам генпрокурор республики Ленка Брадачова без упоминания... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:48
2020-12-05T17:48
чехия
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ПРАГА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала в субботу в Праге судью Верховного суда и еще четырех человек, сообщила журналистам генпрокурор республики Ленка Брадачова без упоминания фамилий задержанных."Один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один – адвокат. Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности", - сказала генпрокурор. По ее словам, в случае доказанности обвинений всем задержанным грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.В свою очередь, Чешское радио со ссылкой на источники в полиции сообщило, что задержанным судьей Верховного суда является Зденек Совак. Ранее, в 2003 году, Совак дважды временно отстранялся от исполнения своих обязанностей, в первом случае – за плагиат, во втором – за управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к аварии.По данным Чешского радио, около 50 полицейских продолжают обыски по месту работы задержанных, а также у них дома.
https://ria.ru/20201203/slovakiya-1587487295.html
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чехия, прага, в мире

В Чехии судью Верховного суда задержали за коррупцию

17:48 05.12.2020
 
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Fotolia / lightpoet
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ПРАГА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала в субботу в Праге судью Верховного суда и еще четырех человек, сообщила журналистам генпрокурор республики Ленка Брадачова без упоминания фамилий задержанных.
"Один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один – адвокат. Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности", - сказала генпрокурор. По ее словам, в случае доказанности обвинений всем задержанным грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.
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В свою очередь, Чешское радио со ссылкой на источники в полиции сообщило, что задержанным судьей Верховного суда является Зденек Совак. Ранее, в 2003 году, Совак дважды временно отстранялся от исполнения своих обязанностей, в первом случае – за плагиат, во втором – за управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к аварии.
По данным Чешского радио, около 50 полицейских продолжают обыски по месту работы задержанных, а также у них дома.
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