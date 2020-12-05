https://ria.ru/20201205/chekhiya-1587830815.html

В Чехии судью Верховного суда задержали за коррупцию

В Чехии судью Верховного суда задержали за коррупцию

Полиция задержала в субботу в Праге судью Верховного суда и еще четырех человек, сообщила журналистам генпрокурор республики Ленка Брадачова без упоминания... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T17:48

2020-12-05T17:48

2020-12-05T17:48

чехия

прага

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_a0782799fa2628ca4a43ce9d7f4266e9.jpg

ПРАГА, 5 дек - РИА Новости. Полиция задержала в субботу в Праге судью Верховного суда и еще четырех человек, сообщила журналистам генпрокурор республики Ленка Брадачова без упоминания фамилий задержанных."Один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, еще один – адвокат. Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности", - сказала генпрокурор. По ее словам, в случае доказанности обвинений всем задержанным грозит тюремное заключение сроком до 12 лет.В свою очередь, Чешское радио со ссылкой на источники в полиции сообщило, что задержанным судьей Верховного суда является Зденек Совак. Ранее, в 2003 году, Совак дважды временно отстранялся от исполнения своих обязанностей, в первом случае – за плагиат, во втором – за управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к аварии.По данным Чешского радио, около 50 полицейских продолжают обыски по месту работы задержанных, а также у них дома.

https://ria.ru/20201203/slovakiya-1587487295.html

https://ria.ru/20201101/bayden-1582577198.html

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чехия, прага, в мире