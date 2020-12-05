Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне
09:09 05.12.2020 (обновлено: 12:16 05.12.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини". Кадр предоставлен Коммуникационной группе "Планета Информ"
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей.
"Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Зангалис & К".
По мнению артиста, его герой — скорее отрицательный персонаж.
Боярский отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков "Мушкетеров" объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью.
"В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд", — заключил актер.
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