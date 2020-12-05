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Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне
Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне
Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T09:09
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культура
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей.По мнению артиста, его герой — скорее отрицательный персонаж.Боярский отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков "Мушкетеров" объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью."В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд", — заключил актер.
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михаил боярский

Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне

09:09 05.12.2020 (обновлено: 12:16 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини". Кадр предоставлен Коммуникационной группе "Планета Информ"
Актер Михаил Боярский (Д'Артаньян) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича Возвращение мушкетеров или Сокровища кардинала Мазарини. Кадр предоставлен Коммуникационной группе Планета Информ - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей.

"Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего", — сказал он в интервью YouTube-каналу "Зангалис & К".

По мнению артиста, его герой — скорее отрицательный персонаж.
Боярский отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков "Мушкетеров" объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью.
"В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд", — заключил актер.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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