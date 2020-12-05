https://ria.ru/20201205/boyarskiy-1587780867.html

Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне

Боярский пожалел о съемках в фильмах о Д’Артаньяне

Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей. РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T09:09

2020-12-05T09:09

2020-12-05T12:16

культура

михаил боярский

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Актер Михаил Боярский, сыгравший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, рассказал о своем отношении к персонажу, назвав его убийцей.По мнению артиста, его герой — скорее отрицательный персонаж.Боярский отметил, что негативно относится к попыткам переснять картину, а свое участие в съемках ремейков "Мушкетеров" объяснил необходимостью зарабатывать деньги и кормить семью."В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд", — заключил актер.

https://ria.ru/20201118/boyarskiy-1585174167.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил боярский