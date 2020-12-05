Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201205/bermudy-1587805991.html
Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника
Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника
Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:51
2020-12-05T16:00
шейн саттерли
австралия
бермуды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587805358_438:0:2346:1073_1400x0_80_0_0_8ce45e27d594c47f832f15bbf5cd9e38.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News.Инцидент произошел 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как "Рейс 19", в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.По мнению Саттерли, к трагедии привели не какие-либо паранормальные явления в данной зоне, а неправильные действия экипажа. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном."Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", — отметил исследователь.Ученый добавил, что большинство членов экипажей были стажерами и не умели управлять винтокрылыми машинами в сложных условиях.Саттерли подчеркнул, что американские военные знали причину трагедии, но мать Тейлора заявила, что пока самолет не найден, никто не может винить ее сына в произошедшем. В связи с этим военные были вынуждены указать в отчете, что "причина неизвестна".
https://ria.ru/20201202/skulptury-1587362062.html
австралия
бермуды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587805358_0:18:2490:1886_1400x0_80_0_0_86e16af37d3a03d38a1b18ea0466afac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шейн саттерли, австралия, бермуды, в мире

Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника

13:51 05.12.2020 (обновлено: 16:00 05.12.2020)
 
© Фото : U.S. Navy / Lt. Comdr. Horace BristolЗвено из пяти торпедоносцев ТВМ-1 "Эвенджер"
Звено из пяти торпедоносцев ТВМ-1 Эвенджер - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : U.S. Navy / Lt. Comdr. Horace Bristol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News.
Инцидент произошел 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как "Рейс 19", в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.
По мнению Саттерли, к трагедии привели не какие-либо паранормальные явления в данной зоне, а неправильные действия экипажа. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.
"Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", — отметил исследователь.
Ученый добавил, что большинство членов экипажей были стажерами и не умели управлять винтокрылыми машинами в сложных условиях.
Саттерли подчеркнул, что американские военные знали причину трагедии, но мать Тейлора заявила, что пока самолет не найден, никто не может винить ее сына в произошедшем. В связи с этим военные были вынуждены указать в отчете, что "причина неизвестна".
Венеры палеолита: А - Чехия, 26000 лет; В - Италия, 24000 лет; С - Россия, 19000 лет - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 15:50РИА Наука
Разгадана тайна древнейших скульптур на Земле
 
Шейн СаттерлиАвстралияБермудыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:43Собянин надеется, что кольцо ЦКАДа замкнется в 2021 году
08:17МЧС направило в Нагорный Карабах спецборт со спасателями
08:15В Москве планируют привить от COVID-19 до семи миллионов человек
08:14Источник: первый полет Ил-114-300 запланирован на 18 декабря
08:13Власти не намерены сокращать плановую медицинскую помощь в Москве
08:08Названы популярные схемы обмана начинающих инвесторов в России
07:49В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой на рынке
07:46В Петербурге погиб театральный режиссер Милочкин
07:43На Сахалине началась вакцинация от коронавируса
07:17Британцы высмеяли слежку за российскими кораблями у своих берегов
06:54В Красноярске проверят соблюдение мер против COVID-19 на концерте Zivert
06:03Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов
05:53В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей
05:49Ученые спрогнозировали гибель 500 тысяч американцев от COVID-19 к апрелю
05:42Генерал ВСУ заявил, что Киев хочет купить старые чешские САУ втридорога
05:02Российские военные медики начал прием пациентов в Степанакерте
04:53США признали уроженцев Курил японцами
04:21Трамп заявил, что возврат в Парижское соглашение даст преимущество России
04:20Соратника Зеленского забанили в Faсebook после поста о внешнем управлении
03:59Лидер группы "Дюна" раскрыл семейную "тайну"
Лента новостейМолния