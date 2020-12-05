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Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника
Ученый нашел объяснение загадки Бермудского треугольника
Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T13:51
2020-12-05T13:51
2020-12-05T16:00
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News.Инцидент произошел 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как "Рейс 19", в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.По мнению Саттерли, к трагедии привели не какие-либо паранормальные явления в данной зоне, а неправильные действия экипажа. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном."Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", — отметил исследователь.Ученый добавил, что большинство членов экипажей были стажерами и не умели управлять винтокрылыми машинами в сложных условиях.Саттерли подчеркнул, что американские военные знали причину трагедии, но мать Тейлора заявила, что пока самолет не найден, никто не может винить ее сына в произошедшем. В связи с этим военные были вынуждены указать в отчете, что "причина неизвестна".
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шейн саттерли, австралия, бермуды, в мире
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Австралийский исследователь Шейн Саттерли предложил новую версию пропажи пяти самолетов над Бермудским треугольником в 1945 году, сообщает 9 News.
Инцидент произошел 5 декабря 1945 года, когда пять торпедоносцев ВМС США, известных как "Рейс 19", в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора направились на учебное задание, влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.
По мнению Саттерли, к трагедии привели не какие-либо паранормальные явления в данной зоне, а неправильные действия экипажа. В частности, после наступления темноты и изменения погоды Тейлор стал ориентироваться не по приборам, а по происходящему за окном.
"Тейлор не раз терялся во время полета. Ему дважды приходилось спасаться в Тихом океане", — отметил исследователь.
Ученый добавил, что большинство членов экипажей были стажерами и не умели управлять винтокрылыми машинами в сложных условиях.
Саттерли подчеркнул, что американские военные знали причину трагедии, но мать Тейлора заявила, что пока самолет не найден, никто не может винить ее сына в произошедшем. В связи с этим военные были вынуждены указать в отчете, что "причина неизвестна".