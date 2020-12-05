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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201205/avvakum-1587759037.html
Кем был протопоп Аввакум и почему его сожгли заживо
Кем был протопоп Аввакум и почему его сожгли заживо
"Зачинщик масштабного церковного раскола" для одних и "борец за чистоту веры" для других — ровно четыреста лет назад родился протопоп Аввакум, возглавивший... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:00
2020-12-05T08:00
религия и мировоззрение
протопоп аввакум
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
нарьян-мар
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Зачинщик масштабного церковного раскола" для одних и "борец за чистоту веры" для других — ровно четыреста лет назад родился протопоп Аввакум, возглавивший старообрядческое движение. Об одной из самых значимых фигур русской истории — в материале РИА Новости.Видный арестантКрайний Север русские покорили еще четыреста лет назад. Первым и долгое время единственным заполярным городом Московского царства оставался Пустозерск. Правда, о нем старались не упоминать почем зря. Туда отправляли самых жестоких и отчаянных преступников. И жили они не в казематах, а в простой яме, выдолбленной в промерзлой земле.В 1667 году сюда привозят, пожалуй, самого известного на тот момент заключенного. Слава идет впереди него, в городе его встречают не как преступника, а как триумфатора. Хотя с виду и не скажешь: согбенный старик с длинной бородой.Но охранять его будут как следует. И не жаловать, несмотря на популярность: из еды — только хлеб. Никому, кроме стрелецкой охраны, нельзя подходить к земляной яме с узником. Но каким-то образом за время заключения он написал книгу, которая станет очень популярной на Руси."Многострадальный узник темничный, горемыка, нужетерпец, исповедник Христов священнопротопоп Аввакум понужден был житие свое написать" — с этих строк измученный старик начинает великий труд.Именно из-за книги он и войдет в историю. Как борец с великой "церковной справой" — масштабной богослужебной реформой, затеянной патриархом Никоном.Поп и патриархПожалуй, русская история не знает двух столь непримиримых антагонистов. И, как ни странно, очень схожих. Оба — харизматичные духовные лидеры, очень красноречивые, очень настойчивые. Даже земляки: родное село Никона в 30 километрах от деревни, где родился Аввакум.И оба примерно в одно время, говоря современным языком, "покоряют столицу". Простой монах Никон настолько впечатлил царя Алексея Михайловича проповедями, что тот в 1646 году отдает ему в управление Новоспасский монастырь.Тогда же народная молва разносит слухи еще об одном ярком священнослужителе — в селе Лопатищи есть протопоп, который ревностно исполняет все предписания православного христианства. Бесстрашно изобличает пороки общества, порицает даже других священников и влиятельных воевод.Собственно, из-за конфликта с одним из них, Василием Шереметиевым, чьего сына корил за блуд, священник в 1648 году бежит в Москву. Там его тоже замечает царь.Причины расколаВо второй половине XVII века Русская православная церковь переживала глубокий кризис. Обряды в разных храмах совершали по-разному. В одних крестились слева направо, в других — наоборот. Где-то "Господи помилуй" пели двукратно, а где-то трижды. Богослужебные книги содержали много ошибок, а сама служба тянулась довольно долго. Чтобы как-то ее сократить, духовенство шло на ухищрения: священник, диакон и чтец одновременно вслух читали нужные молитвы, из-за чего та же литургия превращалась в какофонию.Назрела прежде всего правка книг, по которым служили и где описывались все обряды. Вот только было непонятно, что взять за образец: более древние русские служебники или же новые греческие.Об этом активно спорили члены "кружка ревнителей благочестия" — избранные царем видные священнослужители. Аввакум и Никон тоже в нем состояли и занимали непримиримые позиции.Протопоп считал, что опираться надо на древнерусские книги, в них "обряд старый", то есть данный предками. А значит, правильный. Кроме того, он настаивал на соблюдении всех решений церковного Стоглавого собора 1551 года, который, в частности, ввел традицию креститься двумя перстами — потому что Христос и Бог и человек одновременно.Никон, в 1652 году уже патриарх, отдавал предпочтение зарубежному образцу для правки: греческим книгам. Они предписывали креститься тремя перстами — по числу Лиц Пресвятой Троицы.Протопоп Аввакум критиковал идею патриарха из-за того, что обряды в греческих церквах за многие столетия претерпели существенные изменения и подверглись, по его мнению, "латинянскому влиянию". Особенно после унии с католической церковью в XV веке.Никон же говорил, что древнерусские книги полны ошибок. Причем, по его мнению, настолько грубых, что это сильно меняет вероучение.Не найдя компромисса, патриарх Никон при поддержке царя в 1654 году начал масштабную реформу. Книги исправили по греческим лекалам. А спустя два года он решился на шаг, который привел в итоге к расколу."Предание прияхом с начала веры от святых апостолов, и святых отец, и святых седми Соборов творити знамение честнаго креста с тремя первыми перстами десныя руки, и кто от христиан православных не творит крест тако, по преданию Восточныя Церкве, еже держа с начала веры даже доднесь, есть еретик" — этот текст анафемы всем "двоеперстникам" зачитали в храмах Русской православной церкви.Схожая судьбаПростой народ с самого начала особо и не понимал суть реформы. Поэтому немалая часть верующих восприняла ее как "дьявольское искушение". Анафема лишь укрепила их в этом мнении.Недовольство нововведениями нарастало стремительно: патриарха Никона перестали поминать в храмах и некоторых крупных монастырях. Так, Соловецкая обитель долгое время была одним из духовных центров противников никоновской реформы. Царь послал туда стрельцов для усмирения монахов, однако те оказали сопротивление. Лишь в 1676 году, после нескольких лет осады, обитель пала — выживших отправили в тюрьмы.В темницу заточили и протопопа Аввакума. Несмотря на это, он продолжал яростно критиковать патриарха "за ошибку". На его сторону перешли десятки тысяч верующих. И в итоге царь сослал священника в Сибирь.Впрочем, под царскую опалу попал и Никон. Причин было много: например, государя не устраивало, как тот проводил реформу. Кроме того, ему не нравилось, что глава Русской церкви продвигает политическую идею о том, что "священство выше царства".Размолвка царя и патриарха закончилась тем, что Никон в 1658 году демонстративно покинул Москву. В столице это расценили как оскорбление монарха. Спустя два года начался многолетний процесс низложения предстоятеля РПЦ, который завершился в 1666 году на Большом московском соборе. Патриарх Никон стал простым монахом.Тогда же в Москву привезли протопопа Аввакума. Царь всячески уговаривал священника принять новшества в Церкви. Тот был непреклонен.В итоге Большой московский собор 1666-1667 годов предал непокорного и всех его сторонников анафеме. Церковный раскол оформился окончательно.Письмо царюЦарская власть жестоко преследовала старообрядцев. Большинство лидеров казнили. Но не Аввакума — Алексей Михайлович надеялся на примирение.Хотел помириться и его сын, царь Федор Алексеевич, взошедший на престол в 1676-м. Аввакум же надеялся, что он отменит вызвавшую раскол реформу. С помощью тайно симпатизировавших ему бояр он, будучи в земляной яме в Пустозерске, написал письмо государю — раскритиковал его отца, заявив, что "на нем печать Антихриста"."Зри умо зверя летописнаго: крестящейся тремя перстами поклоняются. Се зверь двоерогой — бес", — увещевал он царя Федора.Сравнение настолько разгневало монарха, что он приказал казнить протопопа. В 1682 году Аввакума сожгли живьем.Из забытьяВне закона протопоп Аввакум долгое время оставался и после гибели. В Российской империи власти считали его ярым противником монархии. Зато его широко почитали в народе.В начале XX века старообрядцы канонизировали Аввакума как священномученика и страстотерпца, то есть пострадавшего от единоверцев.Тогда же огромную популярность среди русской интеллигенции обрела его автобиография — "Житие протопопа Аввакума". Он стал символом "свободы духа и непоколебимости".Что удивительно, память об Аввакуме, помимо старообрядцев, сохранили бежавшие из России сторонники царского режима. В 30-е годы XX века с подачи известного поэта Максимилиана Волошина, изложившего "Житие" в стихах, шедевр древнерусской литературы перевели на несколько языков и распространили в Европе и Америке.Советский официоз не жаловал протопопа — он не вписывался в пантеон "борцов с царизмом", потому что сражался за чистоту веры, а не за политические идеалы.Лишь в последние десять лет о лидере старообрядческого движения говорят все больше и больше. В городах открывают ему памятники. Так, только в этом году в Нарьян-Маре, который сейчас на месте Пустозерска, установили монумент — авторства известного российского скульптора Сергея Сюхина.Да и самих старообрядцев перестали преследовать только последние три десятилетия. Сегодня это течение исповедует более двух миллионов россиян.
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протопоп аввакум, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, нарьян-мар

Кем был протопоп Аввакум и почему его сожгли заживо

08:00 05.12.2020
 
© Фото : предоставлено Сергеем СюхинымПамятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
Памятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Фото : предоставлено Сергеем Сюхиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Зачинщик масштабного церковного раскола" для одних и "борец за чистоту веры" для других — ровно четыреста лет назад родился протопоп Аввакум, возглавивший старообрядческое движение. Об одной из самых значимых фигур русской истории — в материале РИА Новости.

Видный арестант

Крайний Север русские покорили еще четыреста лет назад. Первым и долгое время единственным заполярным городом Московского царства оставался Пустозерск. Правда, о нем старались не упоминать почем зря. Туда отправляли самых жестоких и отчаянных преступников. И жили они не в казематах, а в простой яме, выдолбленной в промерзлой земле.
В 1667 году сюда привозят, пожалуй, самого известного на тот момент заключенного. Слава идет впереди него, в городе его встречают не как преступника, а как триумфатора. Хотя с виду и не скажешь: согбенный старик с длинной бородой.
Но охранять его будут как следует. И не жаловать, несмотря на популярность: из еды — только хлеб. Никому, кроме стрелецкой охраны, нельзя подходить к земляной яме с узником. Но каким-то образом за время заключения он написал книгу, которая станет очень популярной на Руси.
© Фото : предоставлено Сергеем СюхинымПамятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
Памятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Фото : предоставлено Сергеем Сюхиным
Памятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
"Многострадальный узник темничный, горемыка, нужетерпец, исповедник Христов священнопротопоп Аввакум понужден был житие свое написать" — с этих строк измученный старик начинает великий труд.
Именно из-за книги он и войдет в историю. Как борец с великой "церковной справой" — масштабной богослужебной реформой, затеянной патриархом Никоном.

Поп и патриарх

Пожалуй, русская история не знает двух столь непримиримых антагонистов. И, как ни странно, очень схожих. Оба — харизматичные духовные лидеры, очень красноречивые, очень настойчивые. Даже земляки: родное село Никона в 30 километрах от деревни, где родился Аввакум.
И оба примерно в одно время, говоря современным языком, "покоряют столицу". Простой монах Никон настолько впечатлил царя Алексея Михайловича проповедями, что тот в 1646 году отдает ему в управление Новоспасский монастырь.
Тогда же народная молва разносит слухи еще об одном ярком священнослужителе — в селе Лопатищи есть протопоп, который ревностно исполняет все предписания православного христианства. Бесстрашно изобличает пороки общества, порицает даже других священников и влиятельных воевод.
Собственно, из-за конфликта с одним из них, Василием Шереметиевым, чьего сына корил за блуд, священник в 1648 году бежит в Москву. Там его тоже замечает царь.
© РИА Новости / М. ФилимоновРепродукция портрета патриарха Никона из "Большой Государственной книги" ("Царского титулярника")
Репродукция портрета патриарха Никона из Большой Государственной книги (Царского титулярника) - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / М. Филимонов
Репродукция портрета патриарха Никона из "Большой Государственной книги" ("Царского титулярника")

Причины раскола

Во второй половине XVII века Русская православная церковь переживала глубокий кризис. Обряды в разных храмах совершали по-разному. В одних крестились слева направо, в других — наоборот. Где-то "Господи помилуй" пели двукратно, а где-то трижды. Богослужебные книги содержали много ошибок, а сама служба тянулась довольно долго. Чтобы как-то ее сократить, духовенство шло на ухищрения: священник, диакон и чтец одновременно вслух читали нужные молитвы, из-за чего та же литургия превращалась в какофонию.
Назрела прежде всего правка книг, по которым служили и где описывались все обряды. Вот только было непонятно, что взять за образец: более древние русские служебники или же новые греческие.
Об этом активно спорили члены "кружка ревнителей благочестия" — избранные царем видные священнослужители. Аввакум и Никон тоже в нем состояли и занимали непримиримые позиции.
Протопоп считал, что опираться надо на древнерусские книги, в них "обряд старый", то есть данный предками. А значит, правильный. Кроме того, он настаивал на соблюдении всех решений церковного Стоглавого собора 1551 года, который, в частности, ввел традицию креститься двумя перстами — потому что Христос и Бог и человек одновременно.
Никон, в 1652 году уже патриарх, отдавал предпочтение зарубежному образцу для правки: греческим книгам. Они предписывали креститься тремя перстами — по числу Лиц Пресвятой Троицы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПамятник патриарху Никону
Памятник Патриарху Никону - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Памятник патриарху Никону
Протопоп Аввакум критиковал идею патриарха из-за того, что обряды в греческих церквах за многие столетия претерпели существенные изменения и подверглись, по его мнению, "латинянскому влиянию". Особенно после унии с католической церковью в XV веке.
Никон же говорил, что древнерусские книги полны ошибок. Причем, по его мнению, настолько грубых, что это сильно меняет вероучение.
Не найдя компромисса, патриарх Никон при поддержке царя в 1654 году начал масштабную реформу. Книги исправили по греческим лекалам. А спустя два года он решился на шаг, который привел в итоге к расколу.
"Предание прияхом с начала веры от святых апостолов, и святых отец, и святых седми Соборов творити знамение честнаго креста с тремя первыми перстами десныя руки, и кто от христиан православных не творит крест тако, по преданию Восточныя Церкве, еже держа с начала веры даже доднесь, есть еретик" — этот текст анафемы всем "двоеперстникам" зачитали в храмах Русской православной церкви.

Схожая судьба

Простой народ с самого начала особо и не понимал суть реформы. Поэтому немалая часть верующих восприняла ее как "дьявольское искушение". Анафема лишь укрепила их в этом мнении.
Недовольство нововведениями нарастало стремительно: патриарха Никона перестали поминать в храмах и некоторых крупных монастырях. Так, Соловецкая обитель долгое время была одним из духовных центров противников никоновской реформы. Царь послал туда стрельцов для усмирения монахов, однако те оказали сопротивление. Лишь в 1676 году, после нескольких лет осады, обитель пала — выживших отправили в тюрьмы.
В темницу заточили и протопопа Аввакума. Несмотря на это, он продолжал яростно критиковать патриарха "за ошибку". На его сторону перешли десятки тысяч верующих. И в итоге царь сослал священника в Сибирь.
Впрочем, под царскую опалу попал и Никон. Причин было много: например, государя не устраивало, как тот проводил реформу. Кроме того, ему не нравилось, что глава Русской церкви продвигает политическую идею о том, что "священство выше царства".
© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкФрагмент картины П. Е. Мясоедова "Сожжение протопопа Аввакума"
Фрагмент картины П.Е.Мясоедова Сожжение протопопа Аввакума - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / В. Бабайлов
Перейти в фотобанк
Фрагмент картины П. Е. Мясоедова "Сожжение протопопа Аввакума"
Размолвка царя и патриарха закончилась тем, что Никон в 1658 году демонстративно покинул Москву. В столице это расценили как оскорбление монарха. Спустя два года начался многолетний процесс низложения предстоятеля РПЦ, который завершился в 1666 году на Большом московском соборе. Патриарх Никон стал простым монахом.
Тогда же в Москву привезли протопопа Аввакума. Царь всячески уговаривал священника принять новшества в Церкви. Тот был непреклонен.
В итоге Большой московский собор 1666-1667 годов предал непокорного и всех его сторонников анафеме. Церковный раскол оформился окончательно.

Письмо царю

Царская власть жестоко преследовала старообрядцев. Большинство лидеров казнили. Но не Аввакума — Алексей Михайлович надеялся на примирение.
Хотел помириться и его сын, царь Федор Алексеевич, взошедший на престол в 1676-м. Аввакум же надеялся, что он отменит вызвавшую раскол реформу. С помощью тайно симпатизировавших ему бояр он, будучи в земляной яме в Пустозерске, написал письмо государю — раскритиковал его отца, заявив, что "на нем печать Антихриста".
"Зри умо зверя летописнаго: крестящейся тремя перстами поклоняются. Се зверь двоерогой — бес", — увещевал он царя Федора.
Сравнение настолько разгневало монарха, что он приказал казнить протопопа. В 1682 году Аввакума сожгли живьем.
© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкИкона с изображением протопопа Аввакума
Икона с изображением протопопа Аввакума - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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Икона с изображением протопопа Аввакума

Из забытья

Вне закона протопоп Аввакум долгое время оставался и после гибели. В Российской империи власти считали его ярым противником монархии. Зато его широко почитали в народе.
В начале XX века старообрядцы канонизировали Аввакума как священномученика и страстотерпца, то есть пострадавшего от единоверцев.
Тогда же огромную популярность среди русской интеллигенции обрела его автобиография — "Житие протопопа Аввакума". Он стал символом "свободы духа и непоколебимости".
Что удивительно, память об Аввакуме, помимо старообрядцев, сохранили бежавшие из России сторонники царского режима. В 30-е годы XX века с подачи известного поэта Максимилиана Волошина, изложившего "Житие" в стихах, шедевр древнерусской литературы перевели на несколько языков и распространили в Европе и Америке.
Советский официоз не жаловал протопопа — он не вписывался в пантеон "борцов с царизмом", потому что сражался за чистоту веры, а не за политические идеалы.
Лишь в последние десять лет о лидере старообрядческого движения говорят все больше и больше. В городах открывают ему памятники. Так, только в этом году в Нарьян-Маре, который сейчас на месте Пустозерска, установили монумент — авторства известного российского скульптора Сергея Сюхина.
Да и самих старообрядцев перестали преследовать только последние три десятилетия. Сегодня это течение исповедует более двух миллионов россиян.
 
Религия и мировоззрениеПротопоп АввакумНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьНарьян-Мар
 
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