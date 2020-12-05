Кем был протопоп Аввакум и почему его сожгли заживо
© Фото : предоставлено Сергеем СюхинымПамятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
© Фото : предоставлено Сергеем Сюхиным
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Зачинщик масштабного церковного раскола" для одних и "борец за чистоту веры" для других — ровно четыреста лет назад родился протопоп Аввакум, возглавивший старообрядческое движение. Об одной из самых значимых фигур русской истории — в материале РИА Новости.
Видный арестант
Крайний Север русские покорили еще четыреста лет назад. Первым и долгое время единственным заполярным городом Московского царства оставался Пустозерск. Правда, о нем старались не упоминать почем зря. Туда отправляли самых жестоких и отчаянных преступников. И жили они не в казематах, а в простой яме, выдолбленной в промерзлой земле.
В 1667 году сюда привозят, пожалуй, самого известного на тот момент заключенного. Слава идет впереди него, в городе его встречают не как преступника, а как триумфатора. Хотя с виду и не скажешь: согбенный старик с длинной бородой.
Но охранять его будут как следует. И не жаловать, несмотря на популярность: из еды — только хлеб. Никому, кроме стрелецкой охраны, нельзя подходить к земляной яме с узником. Но каким-то образом за время заключения он написал книгу, которая станет очень популярной на Руси.
© Фото : предоставлено Сергеем СюхинымПамятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
© Фото : предоставлено Сергеем Сюхиным
Памятник протопопу Аввакуму в Нарьян-Маре
"Многострадальный узник темничный, горемыка, нужетерпец, исповедник Христов священнопротопоп Аввакум понужден был житие свое написать" — с этих строк измученный старик начинает великий труд.
Именно из-за книги он и войдет в историю. Как борец с великой "церковной справой" — масштабной богослужебной реформой, затеянной патриархом Никоном.
Поп и патриарх
Пожалуй, русская история не знает двух столь непримиримых антагонистов. И, как ни странно, очень схожих. Оба — харизматичные духовные лидеры, очень красноречивые, очень настойчивые. Даже земляки: родное село Никона в 30 километрах от деревни, где родился Аввакум.
И оба примерно в одно время, говоря современным языком, "покоряют столицу". Простой монах Никон настолько впечатлил царя Алексея Михайловича проповедями, что тот в 1646 году отдает ему в управление Новоспасский монастырь.
Тогда же народная молва разносит слухи еще об одном ярком священнослужителе — в селе Лопатищи есть протопоп, который ревностно исполняет все предписания православного христианства. Бесстрашно изобличает пороки общества, порицает даже других священников и влиятельных воевод.
Собственно, из-за конфликта с одним из них, Василием Шереметиевым, чьего сына корил за блуд, священник в 1648 году бежит в Москву. Там его тоже замечает царь.
© РИА Новости / М. ФилимоновРепродукция портрета патриарха Никона из "Большой Государственной книги" ("Царского титулярника")
Репродукция портрета патриарха Никона из "Большой Государственной книги" ("Царского титулярника")
Причины раскола
Во второй половине XVII века Русская православная церковь переживала глубокий кризис. Обряды в разных храмах совершали по-разному. В одних крестились слева направо, в других — наоборот. Где-то "Господи помилуй" пели двукратно, а где-то трижды. Богослужебные книги содержали много ошибок, а сама служба тянулась довольно долго. Чтобы как-то ее сократить, духовенство шло на ухищрения: священник, диакон и чтец одновременно вслух читали нужные молитвы, из-за чего та же литургия превращалась в какофонию.
Назрела прежде всего правка книг, по которым служили и где описывались все обряды. Вот только было непонятно, что взять за образец: более древние русские служебники или же новые греческие.
Об этом активно спорили члены "кружка ревнителей благочестия" — избранные царем видные священнослужители. Аввакум и Никон тоже в нем состояли и занимали непримиримые позиции.
Протопоп считал, что опираться надо на древнерусские книги, в них "обряд старый", то есть данный предками. А значит, правильный. Кроме того, он настаивал на соблюдении всех решений церковного Стоглавого собора 1551 года, который, в частности, ввел традицию креститься двумя перстами — потому что Христос и Бог и человек одновременно.
Никон, в 1652 году уже патриарх, отдавал предпочтение зарубежному образцу для правки: греческим книгам. Они предписывали креститься тремя перстами — по числу Лиц Пресвятой Троицы.
Памятник патриарху Никону
Протопоп Аввакум критиковал идею патриарха из-за того, что обряды в греческих церквах за многие столетия претерпели существенные изменения и подверглись, по его мнению, "латинянскому влиянию". Особенно после унии с католической церковью в XV веке.
Никон же говорил, что древнерусские книги полны ошибок. Причем, по его мнению, настолько грубых, что это сильно меняет вероучение.
Не найдя компромисса, патриарх Никон при поддержке царя в 1654 году начал масштабную реформу. Книги исправили по греческим лекалам. А спустя два года он решился на шаг, который привел в итоге к расколу.
"Предание прияхом с начала веры от святых апостолов, и святых отец, и святых седми Соборов творити знамение честнаго креста с тремя первыми перстами десныя руки, и кто от христиан православных не творит крест тако, по преданию Восточныя Церкве, еже держа с начала веры даже доднесь, есть еретик" — этот текст анафемы всем "двоеперстникам" зачитали в храмах Русской православной церкви.
Схожая судьба
Простой народ с самого начала особо и не понимал суть реформы. Поэтому немалая часть верующих восприняла ее как "дьявольское искушение". Анафема лишь укрепила их в этом мнении.
Недовольство нововведениями нарастало стремительно: патриарха Никона перестали поминать в храмах и некоторых крупных монастырях. Так, Соловецкая обитель долгое время была одним из духовных центров противников никоновской реформы. Царь послал туда стрельцов для усмирения монахов, однако те оказали сопротивление. Лишь в 1676 году, после нескольких лет осады, обитель пала — выживших отправили в тюрьмы.
В темницу заточили и протопопа Аввакума. Несмотря на это, он продолжал яростно критиковать патриарха "за ошибку". На его сторону перешли десятки тысяч верующих. И в итоге царь сослал священника в Сибирь.
Впрочем, под царскую опалу попал и Никон. Причин было много: например, государя не устраивало, как тот проводил реформу. Кроме того, ему не нравилось, что глава Русской церкви продвигает политическую идею о том, что "священство выше царства".
© РИА Новости / В. Бабайлов / Перейти в фотобанкФрагмент картины П. Е. Мясоедова "Сожжение протопопа Аввакума"
Фрагмент картины П. Е. Мясоедова "Сожжение протопопа Аввакума"
Размолвка царя и патриарха закончилась тем, что Никон в 1658 году демонстративно покинул Москву. В столице это расценили как оскорбление монарха. Спустя два года начался многолетний процесс низложения предстоятеля РПЦ, который завершился в 1666 году на Большом московском соборе. Патриарх Никон стал простым монахом.
Тогда же в Москву привезли протопопа Аввакума. Царь всячески уговаривал священника принять новшества в Церкви. Тот был непреклонен.
В итоге Большой московский собор 1666-1667 годов предал непокорного и всех его сторонников анафеме. Церковный раскол оформился окончательно.
Письмо царю
Царская власть жестоко преследовала старообрядцев. Большинство лидеров казнили. Но не Аввакума — Алексей Михайлович надеялся на примирение.
Хотел помириться и его сын, царь Федор Алексеевич, взошедший на престол в 1676-м. Аввакум же надеялся, что он отменит вызвавшую раскол реформу. С помощью тайно симпатизировавших ему бояр он, будучи в земляной яме в Пустозерске, написал письмо государю — раскритиковал его отца, заявив, что "на нем печать Антихриста".
"Зри умо зверя летописнаго: крестящейся тремя перстами поклоняются. Се зверь двоерогой — бес", — увещевал он царя Федора.
Сравнение настолько разгневало монарха, что он приказал казнить протопопа. В 1682 году Аввакума сожгли живьем.
Икона с изображением протопопа Аввакума
Из забытья
Вне закона протопоп Аввакум долгое время оставался и после гибели. В Российской империи власти считали его ярым противником монархии. Зато его широко почитали в народе.
В начале XX века старообрядцы канонизировали Аввакума как священномученика и страстотерпца, то есть пострадавшего от единоверцев.
Тогда же огромную популярность среди русской интеллигенции обрела его автобиография — "Житие протопопа Аввакума". Он стал символом "свободы духа и непоколебимости".
Что удивительно, память об Аввакуме, помимо старообрядцев, сохранили бежавшие из России сторонники царского режима. В 30-е годы XX века с подачи известного поэта Максимилиана Волошина, изложившего "Житие" в стихах, шедевр древнерусской литературы перевели на несколько языков и распространили в Европе и Америке.
Советский официоз не жаловал протопопа — он не вписывался в пантеон "борцов с царизмом", потому что сражался за чистоту веры, а не за политические идеалы.
Лишь в последние десять лет о лидере старообрядческого движения говорят все больше и больше. В городах открывают ему памятники. Так, только в этом году в Нарьян-Маре, который сейчас на месте Пустозерска, установили монумент — авторства известного российского скульптора Сергея Сюхина.
Да и самих старообрядцев перестали преследовать только последние три десятилетия. Сегодня это течение исповедует более двух миллионов россиян.