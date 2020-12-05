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https://ria.ru/20201205/asteroid-1587779566.html
Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"
Японский зонд "Хаябуса-2" отделил капсулу с грунтом, собранным на астероиде Рюгу, для его доставки на Землю, прямую трансляцию из центра управления ведет... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T08:40
2020-12-05T09:02
риа наука
хаябуса-2
космос - риа наука
япония
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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зонд "Хаябуса-2" отделил капсулу с грунтом, собранным на астероиде Рюгу, для его доставки на Землю, прямую трансляцию из центра управления ведет Японское аэрокосмическое агентство JAXA.Как ожидается, капсула достигнет Земли и упадет в Австралии в 02.50 в воскресенье (20.50 мск в субботу). Капсула доставит на Землю пробы грунта астероида Рюгу.Ожидалось, что отделение капсулы произойдет в 14.30 (08.30 мск), около восьми минут специалисты уточняли данные. В центре управления и среди зрителей нарастало напряжение до того момента, когда стало известно, что капсула успешно отделилась. Теперь задача японских специалистов - вывести зонд за пределы орбиты Земли, так как он направится к следующему месту назначения.Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида, чтобы взять пробы грунта и пыли. Был создан первый в мире рукотворный кратер на поверхности астероида, что позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Зонду "Хаябуса-2" удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать искусственный кратер.Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке ее образования и появлению жизни. В марте прошлого года ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства.Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
https://ria.ru/20201125/5-100-1586105612.html
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хаябуса-2, космос - риа наука, япония

Капсула с грунтом c астероида отделилась от японского зонда "Хаябуса-2"

08:40 05.12.2020 (обновлено: 09:02 05.12.2020)
 
© JAXA/ Akihiro IkeshitaМиссия "Хаябуса-2"
Миссия Хаябуса-2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© JAXA/ Akihiro Ikeshita
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ТОКИО, 5 дек – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зонд "Хаябуса-2" отделил капсулу с грунтом, собранным на астероиде Рюгу, для его доставки на Землю, прямую трансляцию из центра управления ведет Японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Как ожидается, капсула достигнет Земли и упадет в Австралии в 02.50 в воскресенье (20.50 мск в субботу). Капсула доставит на Землю пробы грунта астероида Рюгу.
Ожидалось, что отделение капсулы произойдет в 14.30 (08.30 мск), около восьми минут специалисты уточняли данные. В центре управления и среди зрителей нарастало напряжение до того момента, когда стало известно, что капсула успешно отделилась. Теперь задача японских специалистов - вывести зонд за пределы орбиты Земли, так как он направится к следующему месту назначения.
Космический зонд "Хаябуса-2" дважды успешно приземлялся на поверхность астероида, чтобы взять пробы грунта и пыли. Был создан первый в мире рукотворный кратер на поверхности астероида, что позволило взять пыль и грунт, залегавшие глубже поверхности космического тела. Зонду "Хаябуса-2" удалось при помощи взрывного устройства "выстрелить" в поверхность астероида Рюгу снарядом и создать искусственный кратер.
Космонавты Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке ее образования и появлению жизни. В марте прошлого года ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
 
РИА НаукаХаябуса-2Космос - РИА НаукаЯпония
 
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