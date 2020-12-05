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Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков
Путин призвал вести деятельность в Арктике с минимизацией рисков
Природа Арктики крайне уязвима, хозяйственная деятельность там должна вестись с учетом особенностей для минимизации экологических рисков, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:52
2020-12-05T14:52
2020-12-05T14:52
арктика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Природа Арктики крайне уязвима, хозяйственная деятельность там должна вестись с учетом особенностей для минимизации экологических рисков, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что в ближайшие десятилетия Россия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, так как это важное направление и с точки зрения добычи полезных ископаемых."Природа Арктики в то же время крайне, в высшей степени уязвима. И хозяйственная деятельность, конечно, должна подстраиваться под особенности Арктики и российских Северов, подстраиваться таким образом, чтобы минимизировать экологический риск", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
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