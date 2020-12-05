Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин
14:37 05.12.2020 (обновлено: 14:49 05.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране.
В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи.