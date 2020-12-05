https://ria.ru/20201205/arktika-1587811056.html

Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин

Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин

Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с... РИА Новости, 05.12.2020

2020-12-05T14:37

2020-12-05T14:37

2020-12-05T14:49

россия

арктика

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране.

https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586436281.html

россия

арктика

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россия, арктика, владимир путин