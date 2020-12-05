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Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин
Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин
Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T14:37
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россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране.
https://ria.ru/20201126/ekonomika-1586436281.html
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россия, арктика, владимир путин

Россия будет "прирастать" Арктикой, заявил Путин

14:37 05.12.2020 (обновлено: 14:49 05.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России - 2020"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса Доброволец России - 2020 - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути", - сказал он в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России".
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 13:43Архангельская область
Цыбульский: экономику Арктической зоны стоит развивать комплексно
По его словам, развитие данного направления является будущим страны, в частности, и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране.

В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
 
РоссияАрктикаВладимир Путин
 
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