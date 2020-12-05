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Суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна в новой Москве
Суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна в новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал женщину, которая выкинула в окно грудного ребенка в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T17:46
2020-12-05T17:46
2020-12-05T17:52
новая москва
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал женщину, которая выкинула в окно грудного ребенка в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 05.12.2020 года Дарье Шавёлкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04 февраля 2021 года", - сказали в пресс-службе.Как ранее рассказала РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, годовалого ребенка выкинули из окна жилого дома. По предварительной информации, в квартире находилась мать ребёнка и ее знакомая, которая, предположительно, и выкинула малыша из окна.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/rebenok-1587704927.html
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новая москва, происшествия