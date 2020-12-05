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https://ria.ru/20201205/antibiotiki-1587823364.html
Мурашко рассказал, чем опасны антибиотики в начале заболевания COVID-19
Мурашко рассказал, чем опасны антибиотики в начале заболевания COVID-19
Прием антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания дает осложнения, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T16:31
2020-12-05T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
общество
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Прием антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания дает осложнения, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Практика приема антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас дает формирование осложнений. Необходимо следовать тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. По антибиотикам, которые используются в амбулаторной сети — они поступили, я сегодня проверял", - сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, общество

Мурашко рассказал, чем опасны антибиотики в начале заболевания COVID-19

16:31 05.12.2020 (обновлено: 16:33 05.12.2020)
 
© Depositphotos / KallihoraВыбор таблетки
Выбор таблетки - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© Depositphotos / Kallihora
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КАЛИНИНГРАД, 5 дек - РИА Новости. Прием антибиотиков при лечении коронавируса с первых дней заболевания дает осложнения, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Практика приема антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас дает формирование осложнений. Необходимо следовать тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. По антибиотикам, которые используются в амбулаторной сети — они поступили, я сегодня проверял", - сказал Мурашко.
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