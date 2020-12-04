Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201204/zavtrak-1587669993.html
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:05
2020-12-04T14:58
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_a57831fee99180d93ec295ea989e702f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.
https://ria.ru/20201130/diabet-1587066991.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_fc186afd3d8d6e5c5255c3b79b0d45c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, общество

Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

14:05 04.12.2020 (обновлено: 14:58 04.12.2020)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© Depositphotos / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.
Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

"Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", — говорится в сообщении.

Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 22:34
Назван неочевидный признак диабета второго типа
 
ЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:37Еврокомиссия раскритиковала новые санкции США по "Северному потоку — 2"
17:34В Волгоградской области подросток погиб, провалившись под лед
17:33В Туле объяснили появление загадочного монолита в заповеднике
17:32Sony готовит новую версию PlayStation 5 с двумя видеокартами
17:27Назван способ снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний
17:20На Кипре планируют отменить ПЦР-тесты для вакцинированных авиапассажиров
17:17Глава ВТБ оценил отношения России и США
17:15Католическая церковь в Англии не считает вакцину от COVID-19 грехом
17:12Мясников объяснил, как распознать опасные болезни по анализу крови
17:10Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на Балтийский флот
17:08В Турции назвали причину задержания журналистов НТВ
17:06Путин отметил рост экономической активности россиян
17:04Куликов стал главой "Роснано"
17:03Эксперт объяснил попытку прорыва в Россию вооруженных людей с Украины
17:00В машине наехавшего на пешеходов в Германии мужчины нашли боевые патроны
16:55Курс евро упал ниже 90 рублей
16:52Дуров рассказал, что три миллиарда долларов не сделали его счастливым
16:51Путину доверяют 66% россиян, показал опрос
16:50Фонд президентских грантов поддержал более 200 театров и музеев за год
16:49Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима
Лента новостейМолния