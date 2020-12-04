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Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

Назван идеальный завтрак для людей с диабетом

Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T14:05

2020-12-04T14:05

2020-12-04T14:58

здоровье

общество

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.

https://ria.ru/20201130/diabet-1587066991.html

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2020

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здоровье, общество