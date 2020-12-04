https://ria.ru/20201204/zavtrak-1587669993.html
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Назван идеальный завтрак для людей с диабетом
Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T14:05
2020-12-04T14:05
2020-12-04T14:58
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_0:191:3072:1919_1400x0_80_0_0_a57831fee99180d93ec295ea989e702f.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.
https://ria.ru/20201130/diabet-1587066991.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584133584_93:0:2824:2048_1400x0_80_0_0_fc186afd3d8d6e5c5255c3b79b0d45c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, общество
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа, сообщает Express
со ссылкой на Американскую диабетическую ассоциацию.
Специалисты напомнили, что одно куриное яйцо содержит менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а также является источником калия, который поддерживает здоровье нервов и мышц и улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
"Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", — говорится в сообщении.
Медики отмечают, что завтрак из яиц вызывает чувство насыщения на длительный промежуток времени, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению процента жира в организме.